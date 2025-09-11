T20I मध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारणारे ४ भारतीय

Pranali Kodre

भारताचा विजय

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने UAE विरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

Team India

फक्त २७ चेंडूत विजय

५८ धावांचे आव्हान भारताने ४.३ षटकात १ विकेट गमावत ६० धावात पूर्ण केले.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

अभिषेक शर्माचा षटकार

या धावांचे लक्ष्य पूर्ण करताना भारताच्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माने हैदर अलीविरुद्ध षटकार मारला.

Abhishek Sharma

चौथा भारतीय

त्यामुळे अभिषेक शर्मा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणारा चौथा भारतीय ठरला.

Abhishek Sharma

रोहित शर्मा

यापूर्वी रोहित शर्माने २०२१ मध्ये अहमदाबादमध्ये इंग्लंडविरुद्ध खेळताना आदिल राशिदने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.

Rohit Sharma

यशस्वी जैस्वाल

यशस्वी जैस्वालने हरारेमध्ये झिम्बाब्वविरुद्ध सिकंदर रझाने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.

Yashasvi Jaiswal

संजू सॅमसन

संजू सॅमसनने मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध जोफ्रा आर्चरने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.

Sanju Samson

