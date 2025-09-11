T20I मध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारणारे ४ भारतीय

Pranali Kodre
आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने UAE विरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.
५८ धावांचे आव्हान भारताने ४.३ षटकात १ विकेट गमावत ६० धावात पूर्ण केले.
या धावांचे लक्ष्य पूर्ण करताना भारताच्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माने हैदर अलीविरुद्ध षटकार मारला.
त्यामुळे अभिषेक शर्मा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणारा चौथा भारतीय ठरला.
यापूर्वी रोहित शर्माने २०२१ मध्ये अहमदाबादमध्ये इंग्लंडविरुद्ध खेळताना आदिल राशिदने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.
यशस्वी जैस्वालने हरारेमध्ये झिम्बाब्वविरुद्ध सिकंदर रझाने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.
संजू सॅमसनने मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध जोफ्रा आर्चरने टाकलेल्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता.
