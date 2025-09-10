असा कॅप्टन होणे नाही! Asia Cup मधील एक विक्रम जो फक्त MS Dhoni च्याच नावावर आहे

Pranali Kodre

आशिया कप २०२५

आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. यंदाचा आशिया कप टी२० प्रकारात खेळला जात आहे.

Asia Cup 2025

|

Sakal

१७ वा आशिया कप

हा एकूण १७ वा आशिया कप असला तरी तिसराच टी२० प्रकारातील आशिया कप आहे.

Asia Cup 2025

|

Sakal

एमएस धोनीचा विक्रम

दरम्यान, आशिया कपच्या इतिहासात एक असा विक्रम आहे, जो आत्तापर्यंत केवळ माजी कर्णधार एमएस धोनीच्या नावावर आहे.

Captain MS Dhoni Asia Cup Record

|

Sakal

दोनदा आशिया कप जिंकणारे भारतीय कर्णधार

भारताकडून आत्तापर्यंत धोनीव्यतिरिक्त रोहित शर्मा आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांनीच कर्णधार म्हणून दोनदा आशिया कप जिंकला आहे.

Rohit Sharma - MS Dhoni

|

Sakal

एकमेव कर्णधार

मात्र धोनी असा एकमेव कर्णधार आहे, ज्याने वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही प्रकारात आशिया कप जिंकला आहे.

Captain MS Dhoni Asia Cup Record

|

Sakal

धोनीने जिंकलेले आशिया कप

धोनीने कर्णधार म्हणून २०१० साली वनडे प्रकारात, तर २०१६ साली टी२० प्रकारात आशिया कप जिंकला आहे.

Captain MS Dhoni Asia Cup Record

|

Sakal

रोहितने जिंकलेले आशिया कप

रोहितने २०१८ आणि २०२३ मध्ये आशिया कप कर्णधार म्हणून जिंकला. पण दोन्ही वेळी ही स्पर्धा वनडे प्रकारात झाली होती.

Captain MS Dhoni Asia Cup Record

|

Sakal

अझरुद्दिन यांनी जिंकलेले आशिया कप

अझरुद्दीन यांनी १९९० आणि १९९५ साली वनडे प्रकारात झालेला आशिया कप कर्णधार म्हणून जिंकला होता.

Mohammad Azharuddin

|

Sakal

आशिया कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे टॉप-५ खेळाडू

Virat Kohli - Rohit Sharma

येथे क्लिक करा