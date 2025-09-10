असा कॅप्टन होणे नाही! Asia Cup मधील एक विक्रम जो फक्त MS Dhoni च्याच नावावर आहे

Pranali Kodre
आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. यंदाचा आशिया कप टी२० प्रकारात खेळला जात आहे.
हा एकूण १७ वा आशिया कप असला तरी तिसराच टी२० प्रकारातील आशिया कप आहे.
दरम्यान, आशिया कपच्या इतिहासात एक असा विक्रम आहे, जो आत्तापर्यंत केवळ माजी कर्णधार एमएस धोनीच्या नावावर आहे.
भारताकडून आत्तापर्यंत धोनीव्यतिरिक्त रोहित शर्मा आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांनीच कर्णधार म्हणून दोनदा आशिया कप जिंकला आहे.
मात्र धोनी असा एकमेव कर्णधार आहे, ज्याने वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही प्रकारात आशिया कप जिंकला आहे.
धोनीने कर्णधार म्हणून २०१० साली वनडे प्रकारात, तर २०१६ साली टी२० प्रकारात आशिया कप जिंकला आहे.
रोहितने २०१८ आणि २०२३ मध्ये आशिया कप कर्णधार म्हणून जिंकला. पण दोन्ही वेळी ही स्पर्धा वनडे प्रकारात झाली होती.
अझरुद्दीन यांनी १९९० आणि १९९५ साली वनडे प्रकारात झालेला आशिया कप कर्णधार म्हणून जिंकला होता.
