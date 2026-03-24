Indian Childhood Toffees : 90 च्या दशकातील 'या' 8 टॉफी आठवतायत का? ज्यांची चव आजही जिभेवर रेंगाळतेय!

बाळकृष्ण मधाळे

अल्पेनलीबे (Alpenliebe)

क्रीमी कॅरमेलचा तो गोड आणि मऊ स्वाद आजही जिभेवर रेंगाळतो. मित्रांसोबत शेअर केलेल्या गोड आठवणींना उजाळा देणारी ही एक खऱ्या अर्थाने क्लासिक टॉफी आहे.

एक्लेअर्स (Eclairs)

बाहेरून कॅरमेल आणि आतमध्ये चॉकलेटचा सरप्राईज एक्लेअर्स म्हणजे, चवदार आनंदाची मेजवानीच! मधोमध दडलेलं चॉकलेट प्रत्येक वेळी एक खास अनुभव देत असे.

किस्मी टॉफी (Kismi Toffee)

वेलचीच्या अनोख्या चवीमुळे ही टॉफी इतरांपेक्षा वेगळी ठरली. मऊ, चघळायला सोपी आणि पारंपरिक गोडी जपणारी एक अस्सल जुन्या काळातील आवडती टॉफी.

मेलोडी (Melody)

“मेलोडी इतकी चॉकलेटी का आहे?” ही प्रसिद्ध ओळ आजही कानात घुमते. तिची गोड आणि चॉकलेटी चव आजही तितकीच आवडती आहे.

मँगो बाईट (Mango Bite)

आंब्याच्या रसाळ चवीने भरलेली ही कँडी म्हणजे जणू उन्हाळ्याचं प्रतीकच! प्रत्येक घासात बालपणीच्या सुट्ट्या आणि आंब्याच्या दिवसांची आठवण जागी व्हायची.

पॉपिन्स (Poppins)

रंगीत, फळांच्या चवीच्या छोट्या गोळ्या पॉपिन्स म्हणजे केवळ कँडी नव्हती, तर एक मजेदार खेळच होता. मित्रांसोबत शेअर करताना मजा दुप्पट व्हायची.

पल्स कँडी (Pulse Candy)

नवीन असली तरी कमी वेळातच सगळ्यांची आवडती बनलेली ही कँडी तिच्या आंबट-गोड मसालेदार केंद्रामुळे खास ठरते. प्रत्येक पिढीला भुरळ घालणारी एक आधुनिक क्लासिक!

पान पसंद (Pan Pasand)

पानाच्या चवीची ही हटके टॉफी खरोखरच वेगळी होती. सगळ्यांना आवडेलच असं नाही, पण ज्यांना आवडली, त्यांच्या आठवणीत ती कायमची राहिली.

बालपणीच्या आठवणींचा गोड भाग

या सर्व टॉफ्या केवळ गोड पदार्थ नव्हत्या, तर आपल्या बालपणीच्या आठवणींचा एक गोड भाग होत्या.

