Indian Childhood Toffees : 90 च्या दशकातील 'या' 8 टॉफी आठवतायत का? ज्यांची चव आजही जिभेवर रेंगाळतेय!

बाळकृष्ण मधाळे
क्रीमी कॅरमेलचा तो गोड आणि मऊ स्वाद आजही जिभेवर रेंगाळतो. मित्रांसोबत शेअर केलेल्या गोड आठवणींना उजाळा देणारी ही एक खऱ्या अर्थाने क्लासिक टॉफी आहे.
Indian Childhood Toffees
esakal
बाहेरून कॅरमेल आणि आतमध्ये चॉकलेटचा सरप्राईज एक्लेअर्स म्हणजे, चवदार आनंदाची मेजवानीच! मधोमध दडलेलं चॉकलेट प्रत्येक वेळी एक खास अनुभव देत असे.
Indian Childhood Toffees
esakal
वेलचीच्या अनोख्या चवीमुळे ही टॉफी इतरांपेक्षा वेगळी ठरली. मऊ, चघळायला सोपी आणि पारंपरिक गोडी जपणारी एक अस्सल जुन्या काळातील आवडती टॉफी.
Indian Childhood Toffees
esakal
“मेलोडी इतकी चॉकलेटी का आहे?” ही प्रसिद्ध ओळ आजही कानात घुमते. तिची गोड आणि चॉकलेटी चव आजही तितकीच आवडती आहे.
Indian Childhood Toffees
esakal
आंब्याच्या रसाळ चवीने भरलेली ही कँडी म्हणजे जणू उन्हाळ्याचं प्रतीकच! प्रत्येक घासात बालपणीच्या सुट्ट्या आणि आंब्याच्या दिवसांची आठवण जागी व्हायची.
Indian Childhood Toffees
esakal
रंगीत, फळांच्या चवीच्या छोट्या गोळ्या पॉपिन्स म्हणजे केवळ कँडी नव्हती, तर एक मजेदार खेळच होता. मित्रांसोबत शेअर करताना मजा दुप्पट व्हायची.
Indian Childhood Toffees
esakal
नवीन असली तरी कमी वेळातच सगळ्यांची आवडती बनलेली ही कँडी तिच्या आंबट-गोड मसालेदार केंद्रामुळे खास ठरते. प्रत्येक पिढीला भुरळ घालणारी एक आधुनिक क्लासिक!
Indian Childhood Toffees
esakal
पानाच्या चवीची ही हटके टॉफी खरोखरच वेगळी होती. सगळ्यांना आवडेलच असं नाही, पण ज्यांना आवडली, त्यांच्या आठवणीत ती कायमची राहिली.
Indian Childhood Toffees
esakal
या सर्व टॉफ्या केवळ गोड पदार्थ नव्हत्या, तर आपल्या बालपणीच्या आठवणींचा एक गोड भाग होत्या.
Indian Childhood Toffees
esakal
Nandi Hills Karnataka
esakal