इंजिनियर असलेले ६ भारतीय क्रिकेटपटू

Pranali Kodre

अंभियंता दिवस

१५ सप्टेंबर रोजी भारतात अंभियंता दिवस (Engineer's Day) साजरा केला जातो.

Engineer's Day

Sakal

इंजिनियर असलेले खेळाडू

पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतीय क्रिकेट संघाकडून खेळलेले काही खेळाडूंनीही इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. अशात काही खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊ.

Anil Kumble

Sakal

इरापल्ली प्रसन्ना

भारताचे दिग्गज फिरकी गोलंदाज इरापल्ली प्रसन्ना यांनी म्हैसूरमधील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंगमधून बायोमेकॅनिक्स आणि ऍरोडायनामिकमध्ये पदवीचे शिक्षण घेतले आहे.

EAS Prasanna

Sakal

के श्रीकांत

भारताचे माजी क्रिकेटपटू के श्रीकांत यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगमध्ये चेन्नईतील कॉलेजमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.

K Srikkanth

Sakal

अनिल कुंबळे

भारताचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज अनिल कुंबळे मॅकेनिकल इंजिनियर आहे. त्याने बंगळुरूमधील राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.

Anil Kumble

Sakal

आर अश्विन

भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीमध्ये बी. टेकची पदवी चेन्नईतील एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगमधून पूर्ण घेतली आहे.

Ravichandran Ashwin

Sakal

जवागल श्रीनाथ

भारताचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज जवागल श्रीनाथ यांनी इंस्ट्रुमेंटल टेक्नोलॉजीमध्ये बी.ई डिग्री म्हैसूरमधील जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगमधून पूर्ण केली आहे.

Javagal Srinath

Sakal

श्रीनिवासन वेंकटराघवन

भारताच्या सर्वोत्तम फिरकीपटूंपैकी एक असलेल्या श्रीनिवासन वेंकटराघवन यांनी त्यांच्या खेळाडू म्हणून कारकिर्द पूर्ण केल्यानंतर इंजिनियरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले.

Srinivasaraghavan Venkataraghavan

Sakal

