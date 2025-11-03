वनडे वर्ल्ड कपमध्ये 'Playaer of The Tournament' पुरस्कार जिंकणारे ४ भारतीय

Pranali Kodre
नवी मुंबईत २ नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला संघाने पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास घडवला.
India Women Cricket Team
Sakal
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी विजय मिळवला.
Deepti Sharma
Sakal
भारतीय महिला संघाला हे विश्वविजेतेपद मिळवून देण्यात अष्टपैलू दीप्ती शर्माने मोलाचा वाटा उचलला.
Deepti Sharma
Sakal
दीप्तीने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत ९ सामन्यांत सर्वाधिक २२ विकेट्स घेतल्या. तसेच तिने ३ अर्धशतकांसह २१५ धावाही केल्या.
Deepti Sharma
Sakal
त्यामुळे दीप्ती शर्माला या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले.
Deepti Sharma
Sakal
महिला किंवा पुरुषांच्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू (Player of the Tournament) ठरणारी ती भारताची चौथी खेळाडू ठरली.
Deepti Sharma
Sakal
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर २००३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळवला होता. त्यावेळी त्याने ६७३ धावा ठोकल्या होत्या आणि २ विकेट्स घेतले होते.
Sachin Tendulkar
Sakal
अष्टपैलू युवराज सिंगने २०११ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला होता. त्याने ३६२ धावा केल्या होत्या आणि १५ विकेट्स घेतल्या होत्या.
Yuvraj Singh
Sakal
विराट कोहलीने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला. त्याने ७६५ धावा केल्या होत्या आणि १ विकेट घेतली होती.
Virat Kohli
Sakal
Smriti Mandhana - Harmanpreet Kaur
Sakal