या आहेत भारताच्या सर्वात श्रीमंत तीन महिला क्रिकेटर, किती आहे सॅलरी?

Pranali Kodre
भारतीय महिला संघाने नुकतेच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृ्त्वात महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकला.
या विजयाने महिला क्रिकेटला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. आता पुरुष क्रिकेटपटूंप्रमाणेच महिला क्रिकेटपटूंनाही मोठी लोकप्रियता मिळताना दिसत आहे.
पण भारताच्या सर्वात श्रीमंत तीन महिला क्रिकेटपटू कोण आहेत, माहित आहे का?
भारतीय संघाची कर्णधार असलेल्या हरमनप्रीत कौरचा एकून नेटवर्थ जवळपास २५ कोटी रुपये आहे.
तिला बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून दरवर्षी ५० लाख मिळतात, तर मुंबई इंडियन्सने तिला WPL साठी गेल्या हंगामात १.८ कोटी रुपये दिले होते. याशिवाय जाहिराती, मॅच फी अशा गोष्टींमधूनही तिची कमाई होते.
भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाचा नेटवर्थ साधारण ३२ ते ३४ कोटी रुपये असल्याचे रिपोर्ट्स सांगतात.
स्मृती मानधनालाही बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून दरवर्षी ५० लाख मिळतात, तर WPL साठी गेल्या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने तिला ३.४ कोटी रुपये दिले होते. याशिवाय तिलाही जाहिराती आणि मॅच फी यातून पैसे मिळतात.
भारताची महान फलंदाज मिताली राजची नेट वर्थ रिपोर्ट्सनुसार ४० ते ४५ कोटी रुपये आहे, असं रिपोर्ट्स सांगतात.
मिताली राज आता निवृत्त झाली असली तरी ती समालोचनातून आणि विविध ब्रँड्सच्या जाहिरातीतूनही कमाई करते.
