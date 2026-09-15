इंजिनियर असलेले ७ भारतीय क्रिकेटपटू

Pranali Kodre

Engineer's Day

१५ सप्टेंबर रोजी भारतात अभियांत्रिकी दिवस अर्थात इंजिनियर्स डे साजरा केला जातो.

Cricketers With Engineering Degrees

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Sakal

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांची जयंती

महान अभियंता आणि भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांची १५ सप्टेंबरला जयंती असते. त्याच निमित्ताने भारतात अभियांत्रिकी दिवस साजरा होतो.

Sir M. Visvesvaraya

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Sakal

इंजिनियर असलेले क्रिकेटपटू

भारताचेही असे काही क्रिकेटपटू आहेत, ज्यांनी मैदानावर विकेट्स आणि रन्सच्या आधी कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगच्या सप्लीमेंट्स जोडल्या आहेत.

Cricketers With Engineering Degrees

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Sakal

आर अश्विन

आर अश्विनने चेन्नईतील एएसएन कॉलेजमधून B.Tech ची पदवी घेतली आहे.

R Ashwin

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Sakal

श्रीनिवास वेंकटराघवण

भारताचे दिग्गज ऑफ-स्पीनर श्रीनिवासन वेंकटराघवण यांनी चेन्नईतील कॉलेज ऑफ इंजियनियरिंमधून पदवी घेतली आहे.

Srinivasaraghavan Venkataraghavan

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Sakal

इरापल्ली प्रसन्ना

भारताचे दिग्गज फिरकीपटू इरापल्ली प्रसन्ना यांनी म्हैसूरमधील नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ इंजिनियरिंग येथून पदवी घेतली आहे.

E.A.S Prasanna

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Sakal

जवागल श्रीनाथ

भारताचा दिग्गज गोलंदाज जवागल श्रीनाथ यांनी म्हैसूरच्या श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधून इन्स्ट्रुमेंटेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये बीईची पदवी घेतली आहे.

Javagal Srinath

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Sakal

अनिल कुंबळे

भारताचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज अनिल कुंबळेने बंगळुरूतील आरव्ही कॉलेजमधून मॅकेनिकल इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आहे.

Anil Kumble

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Sakal

के श्रीकांत

१९८३ वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचे भाग राहिलेल्या के श्रीकांत यांनी गिंडी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे.

Kris Srikkanth

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Sakal

रजनीश गुरबानी

विदर्भासाठी २०१७-१८ च्या रणजी फायनलमध्ये हॅट्रिक घेणाऱ्या रजनीश गुरबानी याने केडीके कॉलेज, नागपूर येथून सिव्हिल इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेतले आहे.

Rajneesh Gurbani

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Sakal

1980s चा ट्रेंड, पण तो काळ गाजवलेले वर्ल्ड चॅम्पियन्स क्रिकेटर्स कसे दिसायचे?

Vintage Look of India’s Legendary 1983 World Champions

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Sakal

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