भारतीय नोटेवर किती आणि कोणत्या भाषा लिहिलेल्या असतात?

चलनाचं महत्त्व

आपल्या आयुष्यात UPI, कार्ड्स वाढले असले तरी रोख व्यवहारातील चलनाचं महत्त्व अजूनही तितकच आहे.

भारतीय चलन कोण जारी करत?

1 रुपयाची नोट सोडून बाकी सर्व नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करते.

नोटेवर किती भाषा


भारतीय नोटांवर एकूण किती भाषा छापलेल्या असतात असा प्रश्न आपल्या सर्वाना पडतो.

एकूण 17 भाषा

एका भारतीय नोटे तब्बल 17 भाषा लिहिलेल्या असतात.

समोर 2 भाषा

नोटच्या पुढील बाजूवर हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत मूल्य लिहिलेलं असत.

मागील बाजूस 15 भाषा

नोटच्या मागील बाजूवर भारतीय संविधानाने मान्यता दिलेल्या 15 भाषांमध्ये रकमेचा उल्लेख असतो.

या 15 भाषा

गुजराती, मराठी, असामी, बंगाली, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, मल्याळम, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू आणि उर्दू.

प्रत्येक नोटेवर लिहिलं असतं मूल्य

₹100, ₹200, ₹500 अशा प्रत्येक नोटेच्या मागे या 15 भाषांमध्ये रकमेचं मूल्य स्पष्टपणे लिहिलेलं असतं.

भारतीय विविधतेचं सुंदर उदाहरण

भारतीय नोट म्हणजे केवळ पैसा नाही, तर आपल्या भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचं प्रतीक आहे.

