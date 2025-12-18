भारतीय नोटेवर किती आणि कोणत्या भाषा लिहिलेल्या असतात?

Vinod Dengale
आपल्या आयुष्यात UPI, कार्ड्स वाढले असले तरी रोख व्यवहारातील चलनाचं महत्त्व अजूनही तितकच आहे.
1 रुपयाची नोट सोडून बाकी सर्व नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करते.
भारतीय नोटांवर एकूण किती भाषा छापलेल्या असतात असा प्रश्न आपल्या सर्वाना पडतो.
एका भारतीय नोटे तब्बल 17 भाषा लिहिलेल्या असतात.
नोटच्या पुढील बाजूवर हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत मूल्य लिहिलेलं असत.
नोटच्या मागील बाजूवर भारतीय संविधानाने मान्यता दिलेल्या 15 भाषांमध्ये रकमेचा उल्लेख असतो.
गुजराती, मराठी, असामी, बंगाली, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, मल्याळम, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू आणि उर्दू.
₹100, ₹200, ₹500 अशा प्रत्येक नोटेच्या मागे या 15 भाषांमध्ये रकमेचं मूल्य स्पष्टपणे लिहिलेलं असतं.
भारतीय नोट म्हणजे केवळ पैसा नाही, तर आपल्या भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचं प्रतीक आहे.
