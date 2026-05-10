राजे-महाराजे गुप्तविद्या कशी वापरायचे?

संतोष कानडे

गुप्तविद्या

इतिहासात अनेक राजा-महाराजांना गुप्तविद्या, ज्योतिष आणि रहस्यमय गोष्टींबद्दल मोठी उत्सुकता होती.

ज्योतिषी

राजदरबारांमध्ये विशेष ज्योतिषी, तांत्रिक आणि विद्वान ठेवले जात असत, जे शुभ-अशुभ वेळा सांगत असत.

ग्रह-नक्षत्र

काही राजे युद्ध, प्रवास किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रह-नक्षत्रांची स्थिती जाणून घेत असत.

धार्मिक विधी

प्राचीन काळात तंत्रविद्या, मंत्र आणि गुप्त धार्मिक विधींना मोठे महत्त्व दिले जात होते.

सम्राट

काही सम्राटांना अमरत्व, दीर्घायुष्य आणि अद्भुत शक्ती मिळवण्याचीही उत्सुकता होती.

अकबर

मुघल सम्राट अकबराच्या दरबारात विविध धर्म आणि गूढ विषयांवर चर्चा होत असल्याच्या नोंदी आढळतात.

गुप्त पूजा

काही राजवाड्यांमध्ये गुप्त पूजा, ध्यान आणि विशेष विधींसाठी स्वतंत्र कक्ष असत.

युद्धाच्या तारखा

ज्योतिषांच्या सल्ल्यानुसार युद्धाच्या तारखा, विवाह आणि राज्यकारभारातील निर्णय ठरवले जात.

गूढ

लोकांमध्ये प्रभाव आणि भीती निर्माण करण्यासाठीही काही राजे गूढ गोष्टींचा वापर करत असत.

