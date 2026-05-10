राजे-महाराजे गुप्तविद्या कशी वापरायचे?

संतोष कानडे
इतिहासात अनेक राजा-महाराजांना गुप्तविद्या, ज्योतिष आणि रहस्यमय गोष्टींबद्दल मोठी उत्सुकता होती.
राजदरबारांमध्ये विशेष ज्योतिषी, तांत्रिक आणि विद्वान ठेवले जात असत, जे शुभ-अशुभ वेळा सांगत असत.
काही राजे युद्ध, प्रवास किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रह-नक्षत्रांची स्थिती जाणून घेत असत.
प्राचीन काळात तंत्रविद्या, मंत्र आणि गुप्त धार्मिक विधींना मोठे महत्त्व दिले जात होते.
काही सम्राटांना अमरत्व, दीर्घायुष्य आणि अद्भुत शक्ती मिळवण्याचीही उत्सुकता होती.
मुघल सम्राट अकबराच्या दरबारात विविध धर्म आणि गूढ विषयांवर चर्चा होत असल्याच्या नोंदी आढळतात.
काही राजवाड्यांमध्ये गुप्त पूजा, ध्यान आणि विशेष विधींसाठी स्वतंत्र कक्ष असत.
ज्योतिषांच्या सल्ल्यानुसार युद्धाच्या तारखा, विवाह आणि राज्यकारभारातील निर्णय ठरवले जात.
लोकांमध्ये प्रभाव आणि भीती निर्माण करण्यासाठीही काही राजे गूढ गोष्टींचा वापर करत असत.