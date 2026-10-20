भारतीय नौदलाचे अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान कसे काम करते?

Ashok Jawale
लहान ड्रोनचा शोध घेण्यासाठी भारतीय नौदल अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
Indian Navy Anti Drone System
esakal
DRDO आणि BEL यांनी विकसित केलेल्या Naval Anti-Drone System साठी नौदलाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये करार केला.
Indian Navy Anti Drone System
esakal
रडार हवेतल्या वस्तू शोधून त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत करते.
Indian Navy Anti Drone System
esakal
कॅमेरे आणि इन्फ्रारेड सेन्सर्स ड्रोनचे निरीक्षण व ओळख पटविण्यास मदत करतात.
Indian Navy Anti Drone System
esakal
RF डिटेक्टर ड्रोनच्या नियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ सिग्नलचा शोध घेऊ शकतात.
Indian Navy Anti Drone System
esakal
जॅमिंगद्वारे ड्रोनच्या नियंत्रण सिग्नलमध्ये व्यत्यय आणून त्याला निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Indian Navy Anti Drone System
esakal