भारतीय नौदलाचे अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान कसे काम करते?

Ashok Jawale

ड्रोनचा धोका

लहान ड्रोनचा शोध घेण्यासाठी भारतीय नौदल अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

स्वदेशी प्रणाली

DRDO आणि BEL यांनी विकसित केलेल्या Naval Anti-Drone System साठी नौदलाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये करार केला.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

रडारचा शोध

रडार हवेतल्या वस्तू शोधून त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत करते.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

स्मार्ट सेन्सर्स

कॅमेरे आणि इन्फ्रारेड सेन्सर्स ड्रोनचे निरीक्षण व ओळख पटविण्यास मदत करतात.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

रेडिओ संकेत

RF डिटेक्टर ड्रोनच्या नियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ सिग्नलचा शोध घेऊ शकतात.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

सॉफ्ट किल

जॅमिंगद्वारे ड्रोनच्या नियंत्रण सिग्नलमध्ये व्यत्यय आणून त्याला निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

Indian Navy Anti Drone System

|

esakal

कन्फर्म तिकीट असूनही ट्रेनमध्ये सीट मिळाली नाही? रेल्वेकडून मिळू शकते नुकसानभरपाई

येथे क्लिक करा