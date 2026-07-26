लोको पायलट आणि मेट्रो ड्रायव्हरचे काम सारखेच असते का? पगार किती मिळतो?

Mansi Khambe

पगाराची रचना

मेट्रो ड्रायव्हर्स आणि भारतीय रेल्वेचे लोको पायलट सारखीच कामे करत असले तरी, त्यांच्या कामाची पद्धत आणि भत्त्यांमुळे त्यांच्या पगाराच्या रचनेत फरक असतो.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

लोको पायलट

भारतीय रेल्वेमध्ये सहाय्यक लोको पायलटचा मूळ पगार ₹१९,९०० आहे. हे वेतन स्तर २ मध्ये येते. भत्ते जोडल्यावर त्यांचा मासिक पगार ₹३५,००० ते ₹५०,००० पर्यंत पोहोचतो.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

रनिंग अलाउन्स

लांब पल्ल्याच्या गाड्या चालवण्यासाठी, लोको पायलट्सना किलोमीटरनुसार धाव भत्ता मिळतो. यामुळे त्यांच्या मूळ पगाराव्यतिरिक्त त्यांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

भत्ता

पदोन्नती आणि अनेक वर्षांच्या अनुभवानंतर, मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या चालवणारे लोको पायलट्स भत्त्यांसहित दरमहा ₹९०,००० ते ₹१.१० लाख कमावू शकतात.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

मेट्रो चालक

मेट्रो चालकाचा सुरुवातीचा पगार साधारणपणे दरमहा ₹३०,००० ते ₹३९,००० असतो. अनुभव वाढल्याने, त्यांची कमाई अंदाजे ₹७०,००० ते ₹९१,००० पर्यंत वाढते.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

शिफ्टनुसार काम

मेट्रो चालक अनेकदा शहरांतर्गत निश्चित मार्गांवर आणि निश्चित शिफ्टमध्ये काम करतात. तथापि, लोको पायलट लांब पल्ल्याच्या प्रवासी आणि मालगाड्या चालवतात आणि त्यांना जास्त परिचालन भत्ता मिळतो.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

फायदे

सुरुवातीचा पगार साधारणपणे सारखाच असला तरी, धाव भत्ता आणि लांब पल्ल्याच्या कर्तव्याच्या फायद्यांमुळे लोको पायलट मेट्रो चालकांपेक्षा जास्त कमावतात.

Loco Pilot And Metro Driver Salary

|

ESakal

शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा पगार थांबणार? काय आहेत नियम?

Dharmendra Pradhan Salary

|

ESakal

येथे क्लिक करा