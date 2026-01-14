Amrit Bharat Express : देशभरात 'या' नऊ मार्गांवर धावणार नवीन 'अमृत भारत एक्स्प्रेस' रेल्वेकडून घोषणा!

Mayur Ratnaparkhe

कामाख्या ते रोहतक -

आसाम आणि हरियाणा दरम्यान कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी पहिली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी (कामाख्या) ते रोहतक पर्यंत धावेल.

दिब्रुगड ते लखनऊ -

दुसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आसाममधील दिब्रुगड ते उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ (गोमती नगर) पर्यंत धावेल.

जलपाईगुडी ते तिरुचिरापल्ली -

तिसरी ट्रेन पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू दरम्यान कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. जलपाईगुडी ते तिरुचिरापल्ली पर्यंत अमृत भारत ट्रेन चालेल.

न्यू जलपाईगुडी ते नागरकोइल –

 चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगालमधून तामिळनाडूपर्यंत धावेल, जी न्यू जलपाईगुडी ते नागरकोइल पर्यंत धावेल.

अलीपुरद्वार ते एसएमव्हीटी बंगळुरू -

पाचवी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार ते कर्नाटकातील एसएमव्हीटी बंगळुरू पर्यंत धावेल.

अलीपुरद्वार ते पनवेल -

सहावी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार ते मुंबईतील पनवेल पर्यंत धावेल.

संतरागाच्छी ते तांबरम -

भारतीय रेल्वेच्या मते, सातवी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगालमधील संतरागाच्छी ते तामिळनाडूमधील तांबरम पर्यंत धावेल

हावडा ते  आनंद विहार -

आठवी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कोलकात्यातील हावडा येथून दिल्ली-एनसीआरमधील आनंद विहार रेल्वे स्टेशनसाठी रवाना होईल.

सियालदाह ते वाराणसी -

नववी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील सियालदाह येथून उत्तर प्रदेशातील वाराणसी जिल्ह्यातील बनारस रेल्वे स्टेशनसाठी रवाना होईल.

