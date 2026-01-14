पतंगाचा शोध कुणी, कसा आणि कधी लावला? तो भारतात कसा आला?

Mansi Khambe
भारतात मकर संक्रांतीनंतर सुमारे एक महिना आकाशात रंगीबेरंगी पतंग दिसतात. लोकांचा असा विश्वास आहे की पतंगांची उत्पत्ती भारतात झाली. पण हे चुकीचे आहे.
भारतासह अनेक देशांमध्ये पतंग उडवण्याची प्रचंड क्रेझ आहे. उत्तर भारतात, विशेषतः मकर संक्रांतीनंतर, आकाश रंगीबेरंगी पतंगांनी भरलेले असते.
राजधानी दिल्लीत, लोक १५ ऑगस्ट रोजी मोठ्या प्रमाणात पतंग उडवतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की पतंगांचा प्रथम उगम कुठून झाला आणि त्यांचा वापर कशासाठी केला गेला?
पतंगांचा शोध चीनमध्ये लागला. त्याचा इतिहास सुमारे २००० वर्षांपूर्वीचा आहे. असे मानले जाते की पहिला पतंग इ.स.पू. तिसऱ्या शतकात तयार झाला होता.
चिनी तत्वज्ञानी हुआंग टेंग यांनी पतंगाचा शोध शेडोंग प्रदेशात लावला, ज्याला "पतंगांचे घर" असेही म्हणतात. त्यापूर्वी पतंग सपाट आणि आयताकृती होते.
ते रेशीम, बांबू आणि इतर साहित्यापासून बनवले जात होते. काहींचा असा दावा आहे की मलेशिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण पॅसिफिकमध्ये पतंग मासेमारीची साधने म्हणून वापरले जात होते.
जे पाने आणि रीड्ससारख्या नैसर्गिक साहित्यापासून बनवले जात होते. आता प्रश्न असा आहे की पतंग भारतात कसे आले.
भारतीय उपखंडात पतंग आणण्याचे श्रेय चिनी प्रवासी फा हिएन आणि ह्युएन त्सांग यांना जाते. या प्रवाशांनी टिश्यू पेपर आणि बांबूच्या चौकटी वापरून भारतात पतंग आणले.
आपल्या पुराणानुसार, भारतात पतंग उडवणे प्राचीन मानले जाते. तुलसीदासांनी त्यांच्या रामचरित मानसमध्ये उल्लेख केला आहे की भगवान रामाने मकर संक्रांतीच्या दिवशी त्यांच्या भावांसोबत पतंग उडवले.
