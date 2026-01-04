दारुची मजा दुप्पट! 'या' ५ स्नॅक्समुळे वाढेल स्वाद; तिसरा तर सर्वांचाच आवडता!

Shubham Banubakode

चिकन फ्राय

कुरकुरीत आणि मसालेदार फ्राय चिकन नॉनव्हेज प्रेमींमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. त्यामुळे दारूची चव वाढते. मात्र जास्त तेल व मसाल्यामुळे पोटावर ताण येऊ शकतो.

भुजिया

भुजिया दारूसोबत छान लागते. त्याची कुरकुरीत आणि मसालेदार चव माउथफील बॅलन्स ठेवायला मदत करते.

खारे शेंगदाणे

हलकी खारट, खायला सोपी आणि दारूचा फ्लेवर बॅलन्स करणारे खारे शेंगदाणे जवळपास प्रत्येकाला आवडतात.

तहाण वाढते

असं म्हणतात की शेंगदाणे खाल्ल्यावर तहाण जास्त लागते. त्यामुळे अधिक दारू प्यावीशी वाटते, म्हणूनच हा सर्वात लोकप्रिय चखणा ठरतो.

पनीर टिक्का

मसालेदार आणि ग्रिल्ड फ्लेवरमुळे पनीर टिक्का दारूसोबत परफेक्ट कॉम्बो मानला जातो. तो चविष्ट आणि प्रोटीनयुक्त असतो.

पोटात कमी दारु जाते

पनीर टिक्का थोडा जड असल्याने तो खाल्ल्यानंतर अनेक जण कमी दारू पितात.

मिक्स ड्राय फ्रूट्स

काजू, बदाम, मनुका यांसारखे मिक्स ड्राय फ्रूट्स दारूसोबत आवडीने खाल्ले जातात. ते हलके आणि चवीला संतुलित असतात.

दारूचा आनंद

या सर्व चकण्यांमुळे दारु पिण्याचा आनंद वाढतो.

