आधार लिंक नाही? मग तुमचा PAN बंद झालाय का? असं चेक करा

Shubham Banubakode
PAN–Aadhaar Link करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत जाहीर कऱण्यात आली होती. ही मुदत आता संपली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने पॅन आधार लिंक करण्याची मुदतवाढ देण्यातसंदर्भात कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे १ तारखेपासून पॅन कार्ड बंद होईल का? अशी भीती अनेकांना आहे.
पण तुमचं पॅन कार्ड सुरु आहे की नाही? हे तुम्ही घर बसल्या तपासू शकता. त्यासाठी पुढील स्टेप फॉलो करा.
सर्वात आधी incometax.gov.in या वेबसाइटवर जा ‘Quick Links’ मध्ये Verify PAN Status वर क्लिक करा.
PAN नंबर, नाव, जन्मतारीख भरा. मोबाईल नंबर टाका, Continue वर क्लिक करा.
मोबाईलवर OTP येईल, तो ओटीपी टाका, त्यानंतर स्क्रीनवर लगेच दिसेल की पॅन कार्ड Active आहे की Inoperative
तर तुम्हाला ITR फाइल करता येणार नाही तसेच टॅक्स रिफंड अडकू शकतो.
याशिवाय TDS कट होऊ शकतो आणि बँक व म्युच्युअल फंड व्यवहारात अडचणी येऊ शकतात.
