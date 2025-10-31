स्मृती मानधना प्रियकर पलाश मुच्छलसोबत लग्नगाठ बांधणार; तारीख आली समोर

Mansi Khambe
आपल्या शानदार फलंदाजीने जगभरातील गोलंदाजांना गोंधळात टाकणाऱ्या स्मृती मानधनाच्या लग्नाची तारीख निश्चित झाली आहे.
भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती २०२५ च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेनंतर लगेचच लग्न करणार आहे. स्मृती आणि तिचा पाच वर्षांचा प्रियकर पलाश मुच्छल यांनी त्यांच्या लग्नाची घोषणा केली.
संगीतकार-दिग्दर्शक पलाश आणि स्मृती नोव्हेंबरमध्ये लग्न करणार आहेत. ज्याचे विधी महाराष्ट्रातील सांगली येथे सुरू होण्याची शक्यता आहे. याची तारीखही समोर आली आहे.
सांगली हे स्मृतीचे मूळ गाव आहे. तिचे कुटुंब लग्नाच्या सर्व विधी तिथेच पार पाडेल. लग्नासोबत, स्मृती पलाशच्या मूळ गावी असलेल्या इंदूरची सून होईल.
स्मृती आणि पलाश मुच्छल यांनी २०१९ मध्ये डेटिंग सुरू केली. जुलै २०२४ मध्ये त्यांच्या नात्याला पाच वर्षे पूर्ण झाली. त्या दिवशी त्यांनी अधिकृतपणे त्यांच्या नात्याची घोषणा केली आहे.
त्याच वेळी त्यांनी लवकरच लग्न करण्याची त्यांची योजना देखील जाहीर केली. त्यांचा लग्न समारंभ २० नोव्हेंबर रोजी सांगली येथे सुरू होतील. मुंबईत जन्मलेल्या स्मृतीचे बालपण सांगलीत गेले.
तिने सांगलीतील माधवनगर येथे शिक्षण घेतले. वयाच्या दोन वर्षांच्या असताना ती तिच्या कुटुंबासह शहरात राहायला आली.
म्हणूनच, तिचे कुटुंब पारंपारिक विधींनुसार एका खाजगी पार्टीसह येथे लग्न समारंभाची सुरुवात करण्याची तयारी करत आहे. पलाशची बहीण पलक मुच्छल हिनेही अलीकडेच स्मृतीचे कौतुक केले.
