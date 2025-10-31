फोनमधील क्लाउड स्टोरेज म्हणजे नेमकं काय? ते कसे काम करते?

Mansi Khambe
आजच्या डिजिटल युगात, प्रत्येकाकडे फोटो, व्हिडिओ, कागदपत्रे आणि अॅप डेटाचा खजिना आहे. फोन आणि लॅपटॉपवर मर्यादित स्टोरेज स्पेसमुळे सर्वकाही एकाच ठिकाणी साठवणे अशक्य होते.
क्लाउड स्टोरेज एक आधुनिक आणि सुरक्षित उपाय म्हणून उदयास आले आहे. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जेव्हा तुम्ही क्लाउडमध्ये फाइल सेव्ह करता तेव्हा ती प्रत्यक्षात कुठे जाते?
क्लाउड स्टोरेज म्हणजे तुमच्या डिजिटल फाइल्स इंटरनेटद्वारे रिमोट सर्व्हरवर स्टोअर करणे. याचा अर्थ तुमचे फोटो आणि व्हिडिओ तुमच्या फोन किंवा संगणकावर नाही तर कंपनीच्या डेटा सेंटरमध्ये स्टोअर केले जातात.
हे डेटा सेंटर हजारो शक्तिशाली संगणक आणि सर्व्हरपासून बनलेले आहे. जे तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवतात आणि दिवसरात्र चालू राहतात.
जेव्हा तुम्ही Google Drive, iCloud, Dropbox किंवा OneDrive सारख्या क्लाउड सेवा वापरता तेव्हा तुमची फाइल इंटरनेटद्वारे त्या कंपनीच्या सर्व्हरवर जाते.
तिथे, फाइल लहान डेटा ब्लॉक्समध्ये मोडली जाते आणि अनेक सर्व्हरवर संग्रहित केली जाते. हे असे केले जाते.
जेणेकरून जर एका सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला तर तुमचा डेटा दुसऱ्या सर्व्हरवरून सहजपणे पुनर्प्राप्त करता येईल. याला डेटा रिडंडन्सी म्हणतात.
मग, जेव्हा तुम्ही तीच फाइल पुन्हा उघडता, तेव्हा सिस्टम तुम्हाला संपूर्ण फाइल दाखवण्यासाठी हे सर्व डेटा ब्लॉक्स एकत्र करते. या संपूर्ण प्रक्रियेला काही सेकंद लागतात.
तुम्हाला असे वाटेल की तुमची फाइल तिथेच आहे, क्लाउडमध्ये सुरक्षित आहे. क्लाउड कंपन्या त्यांच्या सर्व्हरवर साठवलेला डेटा एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संरक्षित करतात.
याचा अर्थ असा की तुमच्या फाइल्स एका कोडेड स्वरूपात साठवल्या जातात ज्या कोणालाही माहिती नसलेल्या व्यक्तीद्वारे वाचता किंवा अॅक्सेस करता येत नाहीत.
फक्त लॉगिन क्रेडेन्शियल्स आणि अॅक्सेस परवानग्या असलेले वापरकर्तेच फाइल्स उघडू शकतात. याव्यतिरिक्त कंपन्या हॅकिंग किंवा नुकसानापासून डेटा संरक्षित करण्यासाठी मल्टी-लेयर सुरक्षा, फायरवॉल आणि नियमित बॅकअप सिस्टम वापरतात.
क्लाउड स्टोरेजचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला तुमच्या डिव्हाइसवर जागा मोकळी करण्याची आवश्यकता नाही.
तुम्ही कुठूनही तुमच्या फाइल्स अॅक्सेस करू शकता. तुमचा फोन हरवला किंवा लॅपटॉप क्रॅश झाला तरी तुमचा डेटा इंटरनेटवर सुरक्षित राहतो.
