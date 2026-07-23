भारतातील १००० वर्षांपूर्वीचे मंदिर अजुनही भक्कम, बृहदेश्वर मंदिरामागचे रहस्य काय?

Mansi Khambe
भारतात तामिळनाडूतील तंजावर येथील बृहदेश्वर मंदिर, जवळपास १,००० वर्षे जुने आहे. हे भव्य मंदिर सिमेंट किंवा कोणत्याही तंत्रज्ञानाशिवाय बांधले गेले असून आजही इतके मजबूत कसे आहे, असा प्रश्न पडतो.
Brihadeshvara Temple History
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राजे राजराज प्रथम यांनी इ.स. १०१० च्या सुमारास हे मंदिर चोळ घराण्याचे बांधले होते. भगवान शिवाला समर्पित असलेले हे मंदिर त्याच्या भव्य कला आणि अभियांत्रिकीसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
हे मंदिर मोठ्या ग्रॅनाइट दगडांचा वापर करून बांधले गेले होते, जे सिमेंटशिवाय अशा प्रकारे जोडले गेले की संपूर्ण रचना अत्यंत मजबूत झाली. हे दगड अशा प्रकारे कापून बसवले होते की ते त्यांच्या वजनामुळे घट्ट जागेवर टिकून राहिले.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
मंदिराचा सर्वात उंच भाग, ज्याला विमान म्हणतात, तो अंदाजे ६६ मीटर उंच आहे. शिखरावर ठेवलेल्या प्रचंड दगडाचे वजन अंदाजे ८० टन असल्याचे म्हटले जाते.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की, त्याला शिखरावर उचलण्यासाठी एक किलोमीटर लांबीचा मातीचा रॅम्प बांधण्यात आला होता.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
इतक्या वर्षांत, असंख्य भूकंप आणि नैसर्गिक बदल होऊनही, बृहदेश्वर मंदिर आजही भक्कमपणे उभे आहे. म्हणूनच याला भारतीय कला आणि प्राचीन अभियांत्रिकीचे एक उत्तम उदाहरण मानले जाते.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
भव्य रचना आणि हजारो वर्षांनंतरही मंदिराची मजबुती पाहण्यासाठी दरवर्षी हजारो भाविक आणि पर्यटक या मंदिराला भेट देतात. या मंदिराचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतही करण्यात आला आहे.
Brihadeshvara Temple History
ESakal
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