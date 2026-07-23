घरात मनी प्लांट लावताना 'या' चुका टाळा; नाहीतर वास्तूनुसार होऊ शकतं नुकसान!

Varsha Balhe

चुका

मनी प्लांट लावताना या चुका करू नका! वास्तूनुसार या छोट्या चुका घरातील सकारात्मक ऊर्जेवर परिणाम करू शकतात.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

पिवळी पाने

सुकलेली किंवा पिवळी पाने ठेवू नका वाळलेली पाने दिसताच काढून टाका. वास्तूनुसार ती नकारात्मकतेचे प्रतीक मानली जातात.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

वेल

वेल जमिनीवर पसरू देऊ नका मनी प्लांटची वेल नेहमी वरच्या दिशेने वाढेल याची काळजी घ्या.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

कुंडीत

तुटलेल्या किंवा खराब कुंडीत लावू नका तुटलेली काचेची बाटली किंवा खराब कुंडी वापरणे टाळा.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

कुंडीतसूर्यप्रकाश

कडक उन्हात ठेवू नका मनी प्लांटला अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश योग्य असतो. कडक उन्हामुळे झाड सुकू शकते.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

काळजी

पाण्याची योग्य काळजी घ्या पाणी वेळोवेळी बदला किंवा माती जास्त ओलसर राहणार नाही याची काळजी घ्या.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

टाळावे

दुसऱ्याला भेट देताना विचार करा काही वास्तू आणि ज्योतिष मतांनुसार स्वतःच्या घरातील मनी प्लांट भेट देणे टाळावे. मात्र, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

मनी प्लांट

लक्षात ठेवा... मनी प्लांटमुळे आर्थिक लाभ होतो, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. मात्र, योग्य काळजी घेतल्यास हे झाड घराची शोभा वाढवते आणि घरातील वातावरण अधिक हिरवेगार व ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.

Common Money Plant Vastu Mistakes

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esakal

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