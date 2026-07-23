घरात मनी प्लांट लावताना 'या' चुका टाळा; नाहीतर वास्तूनुसार होऊ शकतं नुकसान!

Varsha Balhe
मनी प्लांट लावताना या चुका करू नका! वास्तूनुसार या छोट्या चुका घरातील सकारात्मक ऊर्जेवर परिणाम करू शकतात.
Common Money Plant Vastu Mistakes
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सुकलेली किंवा पिवळी पाने ठेवू नका वाळलेली पाने दिसताच काढून टाका. वास्तूनुसार ती नकारात्मकतेचे प्रतीक मानली जातात.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
वेल जमिनीवर पसरू देऊ नका मनी प्लांटची वेल नेहमी वरच्या दिशेने वाढेल याची काळजी घ्या.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
तुटलेल्या किंवा खराब कुंडीत लावू नका तुटलेली काचेची बाटली किंवा खराब कुंडी वापरणे टाळा.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
कडक उन्हात ठेवू नका मनी प्लांटला अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश योग्य असतो. कडक उन्हामुळे झाड सुकू शकते.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
पाण्याची योग्य काळजी घ्या पाणी वेळोवेळी बदला किंवा माती जास्त ओलसर राहणार नाही याची काळजी घ्या.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
दुसऱ्याला भेट देताना विचार करा काही वास्तू आणि ज्योतिष मतांनुसार स्वतःच्या घरातील मनी प्लांट भेट देणे टाळावे. मात्र, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
लक्षात ठेवा... मनी प्लांटमुळे आर्थिक लाभ होतो, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. मात्र, योग्य काळजी घेतल्यास हे झाड घराची शोभा वाढवते आणि घरातील वातावरण अधिक हिरवेगार व ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.
Common Money Plant Vastu Mistakes
esakal
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