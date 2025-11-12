स्वातंत्र्यानंतरचा ऐतिहासिक टप्पा! भारताची पहिली निवडणूक कधी झाली होती? पाहा फोटो

Aarti Badade
जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाल्यानंतर लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली गेली आणि निवडणुका होणार होत्या.
Sakal
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली. या निवडणुकीकडे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
मार्च १९५० साली देशात पहिला निवडणूक आयोग नेमण्यात आला. सुकुमार सेन हे देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
सुकुमार सेन यांच्या नेतृत्वाखालील ही पहिली निवडणूक प्रक्रिया तब्बल चार महिने चालली. २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी सुरू होऊन ती फेब्रुवारी १९५२ पर्यंत पार पडली.
या पहिल्या निवडणुकीत लोकसभेच्या ४९९ जागांसाठी मतदान झाले. या निवडणुकीत जवळपास १७ कोटी नागरिकांनी सहभाग घेतला, ज्यात ४५.७ टक्के मतदान झाले.
पहिल्या निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेस पक्षाने ऐतिहासिक आघाडी घेतली. ४५ टक्के मतं मिळवत काँग्रेसने ३६४ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला.
या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाने १६ जागा जिंकल्या (ज्यात मद्रासमधील ८ जागा होत्या). तर भारतीय जनसंघाने ४९ जागांवर उमेदवार उभे करून केवळ ३ जागा जिंकल्या होत्या.
