भारतात सर्वात आधी सूर्य कुठे उगवतो?

Aarti Badade
सूर्याच्या प्रकाशाने सारे जग अंधकारापासून मुक्त होऊन उजळते, तसेच हा प्रकाश आपल्या शरीरासाठीही खूप आवश्यक असतो.
तुम्हाला माहीत आहे का की, भारतात सर्वात आधी सूर्योदय कोणत्या गावात होतो? ते ठिकाण आहे भारताच्या पूर्वेकडील राज्यात.
भारतातील पहिला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेशातील डोंग खोऱ्यातील 'डोंग' नावाच्या गावात होतो.
अरुणाचल प्रदेशातील या गावी पहाटे ४.०० वाजेपर्यंत (उन्हाळ्याच्या दिवसांत) सूर्याच्या पहिल्या प्रकाशाने हा परिसर उजळून निघतो.
या अद्भुत नैसर्गिक दृश्याचा अनुभव घेण्यासाठी, सूर्याची पहिली किरणे पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने डोंग गावात एकत्र जमतात.
डोंग गावात फिरण्यासाठी आणि या खास सूर्योदयाचे साक्षीदार होण्यासाठी एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यानची वेळ सर्वात चांगली असते.
'डोंग' हे गाव भारताचे सर्वात पूर्वेकडील ठिकाण असल्याने, येथे नेहमी सर्वात आधी सूर्य उगवतो.
