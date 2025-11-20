जगातील अद्भुत गाव! घरे, बाजार, शाळा सगळं पाण्यावर तरंगतं!

अद्भुत तरंगतं गाव

तुम्ही जर साहसी (Adventurous) पर्यटनप्रेमी असाल, तर मणिपूरमधील ‘चंपू खंगपोक’ हे तरंगतं गाव तुमच्या ट्रॅव्हल बकेटलिस्टमध्ये असायलाच हवं.

India's Floating Village Champu Khangpok Loktak Lake

स्थान : लोकटक सरोवर

हे अद्भुत गाव मणिपूर राज्यातील लोकटक सरोवरावर वसलेले आहे. हे सरोवर उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठं गोडं पाण्याचं सरोवर आहे.

'फुमडी' म्हणजे काय?

सरोवरावर जलवनस्पती आणि सेंद्रिय घटकांपासून तयार झालेल्या तरंगत्या बेटांना ‘फुमडी’ (Phumdis) म्हणतात, ज्यावर हे गाव वसले आहे.

निसर्गावर आधारित जीवन

या फुमडीवर ५०० हून अधिक घरे आणि २००० लोक राहतात. त्यांचे घरं, शाळा आणि बाजार सगळं पाण्यावर तरंगतं!

घरांची आणि वीजेची सोय

घरे बांबूपासून बनवलेली असून ती पाण्यावर तरंगतात. वीजेसाठी सोलर पॅनेल्स वापरले जातात आणि वाहतुकीसाठी नाव हे मुख्य साधन आहे.

पर्यटनासाठी कसे जायचे?

या तैरत्या गावात जाण्यासाठी आधी इम्फाळ (Imphal) शहरात पोहोचा. तिथून मोइरांग किंवा थांगा गावांपर्यंत टॅक्सीने जाऊन नावेतून ‘चंपू खंगपोक’ला जावे लागते.

खास अनुभव

वारा आणि पाण्याच्या प्रवाहानुसार ही घरे हळूवार डोलत राहतात. हे ठिकाण तुम्हाला पृथ्वीवरील स्वर्गाचा अनुभव देतं.

