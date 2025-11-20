जगातील अद्भुत गाव! घरे, बाजार, शाळा सगळं पाण्यावर तरंगतं!

Aarti Badade
तुम्ही जर साहसी (Adventurous) पर्यटनप्रेमी असाल, तर मणिपूरमधील ‘चंपू खंगपोक’ हे तरंगतं गाव तुमच्या ट्रॅव्हल बकेटलिस्टमध्ये असायलाच हवं.
हे अद्भुत गाव मणिपूर राज्यातील लोकटक सरोवरावर वसलेले आहे. हे सरोवर उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठं गोडं पाण्याचं सरोवर आहे.
सरोवरावर जलवनस्पती आणि सेंद्रिय घटकांपासून तयार झालेल्या तरंगत्या बेटांना ‘फुमडी’ (Phumdis) म्हणतात, ज्यावर हे गाव वसले आहे.
या फुमडीवर ५०० हून अधिक घरे आणि २००० लोक राहतात. त्यांचे घरं, शाळा आणि बाजार सगळं पाण्यावर तरंगतं!
घरे बांबूपासून बनवलेली असून ती पाण्यावर तरंगतात. वीजेसाठी सोलर पॅनेल्स वापरले जातात आणि वाहतुकीसाठी नाव हे मुख्य साधन आहे.
या तैरत्या गावात जाण्यासाठी आधी इम्फाळ (Imphal) शहरात पोहोचा. तिथून मोइरांग किंवा थांगा गावांपर्यंत टॅक्सीने जाऊन नावेतून ‘चंपू खंगपोक’ला जावे लागते.
वारा आणि पाण्याच्या प्रवाहानुसार ही घरे हळूवार डोलत राहतात. हे ठिकाण तुम्हाला पृथ्वीवरील स्वर्गाचा अनुभव देतं.
