🙂😂😍 इमोजीचा शोध कोणी लावला? जाणून घ्या त्यांच्या जन्माची भन्नाट गोष्ट!

सध्या सोशल मीडिया आणि चॅटिंगमध्ये आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी इमोजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
Emoji History
Sakal
शिगेताका कुरिता (Shigetaka Kurita) या जपानी व्यक्तीने इमोजीचा शोध लावला असे मानले जाते.
१९९९ मध्ये, कुरिता यांनी NTT DOCOMO या जपानी सेल फोन कंपनीसाठी १७६ इमोजींचा पहिला संच तयार केला.
कमी शब्दांत लोकांना त्यांचा संदेश चांगल्या प्रकारे पोहोचवता यावा यासाठी इमोजी बनवले गेले.
त्यांनी कॉमिक बुक्स, हवामान आणि विविध भावना (स्माईली, राग) यांपासून कल्पना घेऊन इमोजी तयार केले.
२००७ मध्ये Apple ने iPhone मध्ये इमोजी कीबोर्ड सादर केल्यानंतर ते जगभर लोकप्रिय झाले.
२०१६ मध्ये, कुरिता यांनी बनवलेला १७६ इमोजींचा पहिला संच न्यूयॉर्कमधील म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टच्या कायमस्वरूपी संग्रहात समाविष्ट झाला.
