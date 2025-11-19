🙂😂😍 इमोजीचा शोध कोणी लावला? जाणून घ्या त्यांच्या जन्माची भन्नाट गोष्ट!

Aarti Badade

रोजच्या वापरातील इमोजी

सध्या सोशल मीडिया आणि चॅटिंगमध्ये आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी इमोजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.

Emoji History

|

Sakal

इमोजीचा शोधकर्ता

शिगेताका कुरिता (Shigetaka Kurita) या जपानी व्यक्तीने इमोजीचा शोध लावला असे मानले जाते.

Emoji History

|

Sakal

पहिला सेट आणि कंपनी

१९९९ मध्ये, कुरिता यांनी NTT DOCOMO या जपानी सेल फोन कंपनीसाठी १७६ इमोजींचा पहिला संच तयार केला.

Emoji History

|

Sakal

गरजेतून निर्माण

कमी शब्दांत लोकांना त्यांचा संदेश चांगल्या प्रकारे पोहोचवता यावा यासाठी इमोजी बनवले गेले.

Emoji History

|

Sakal

प्रेरणा आणि निर्मिती

त्यांनी कॉमिक बुक्स, हवामान आणि विविध भावना (स्माईली, राग) यांपासून कल्पना घेऊन इमोजी तयार केले.

Emoji History

|

Sakal

जगभरची लोकप्रियता

२००७ मध्ये Apple ने iPhone मध्ये इमोजी कीबोर्ड सादर केल्यानंतर ते जगभर लोकप्रिय झाले.

Emoji History

|

Sakal

सन्मान आणि स्थान

२०१६ मध्ये, कुरिता यांनी बनवलेला १७६ इमोजींचा पहिला संच न्यूयॉर्कमधील म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टच्या कायमस्वरूपी संग्रहात समाविष्ट झाला.

Emoji History

|

Sakal

