अजब पण खरं! एका क्रॉसिंगवर ४ बाजूंनी येतात ट्रेन.. तरीही टक्कर नाही! महाराष्ट्रातील रेल्वे रहस्य

Aarti Badade

अनोखा रेल्वे पॉईंट

भारतात रेल्वे मार्गांना (Railway Tracks) जोडणारा एक अनोखा पॉईंट आहे, जिथे चार दिशांनी (Four Directions) गाड्या येतात.

Diamond Crossing Nagpur

|

Sakal

डायमंड क्रॉसिंग

या ठिकाणाला डायमंड क्रॉसिंग (Diamond Crossing) म्हणतात, जिथे चारही रेल्वे मार्ग एकाच वेळी एकमेकांना छेदतात (Intersect).

नागपूर स्टेशन

भारतातील हे एकमेव डायमंड क्रॉसिंग (Only Diamond Crossing) महाराष्ट्रात (Maharashtra) नागपूर रेल्वे स्टेशनवर (Nagpur Railway Station) आहे.

प्रमुख मार्ग

हे क्रॉसिंग मुंबई-हावडा, दिल्ली-चेन्नई, काझीपेट-नागपूर आणि नागपूर-इटारसी या चार प्रमुख मार्गांना जोडते.

टक्कर का होत नाही?

चारही दिशांनी गाड्या येत असूनही, त्यांची टक्कर (Collision) होत नाही, कारण एक खास तांत्रिक (Technical) व्यवस्था येथे कार्यरत आहे.

इंटरलॉकिंग सिस्टीम

याचे मुख्य श्रेय इंटर-लॉकिंग सिस्टीम (Interlocking System) आणि ऑटोमॅटिक सिग्नलिंग (Automatic Signalling) तंत्रज्ञानाला जाते.

सुरक्षेची हमी

ही सिस्टीम एका वेळी फक्त एकाच ट्रेनला क्रॉसिंग ओलांडण्याची परवानगी (Permission) देते, ज्यामुळे रेल्वेची सुरक्षितता (Railway Safety) सुनिश्चित होते.

