IndiGo owner Rahul Bhatia : 'इंडिगो' एअरलाइन कंपनीचे मालक राहुल भाटिया आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

इंटरग्लोब एंटरप्रायझेसचे सह-संस्थापक -

इंडिगोचे मालक राहुल भाटिया आहेत, जे इंटरग्लोब एंटरप्रायझेसचे सह-संस्थापक आणि प्रमुख आहेत.

विमान कंपनी कधी सुरू केली? -

राहुल भाटियांनी २००६ मध्ये राकेश गंगवाल यांच्यासोबत विमान कंपनी सुरू केली.

शिक्षण किती? -

भाटिया यांनी कॅनडातील वॉटरलू विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली.

वडील कोण? -

राहुल भाटिया यांचे वडील दिल्ली एक्सप्रेस नावाची ट्रॅव्हल एजन्सी चालवत होते.

मोठ्या कार्यक्रमात क्वचित-

राहुल भाटिया मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये क्वचितच दिसतात.

कमाई किती? -

राहुल भाटिया यांची २०२५ पर्यंत एकूण कमाई १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे.

२०२३मध्ये किती होती कमाई? –

 २०२३ च्या हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टने त्यांची संपत्ती ३.५ अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज वर्तवला होता.

संपत्ती किती वाढ? -

म्हणजेच राहुल भाटिया यांची संपत्ती फक्त दोन वर्षांत जवळजवळ तिप्पट झाली आहे.

