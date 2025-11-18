इंदिरा गांधींबद्दल 'ही' 7 रंजक गोष्टी माहिती आहेत का?

Monika Shinde
19 नोव्हेंबर 1917 रोजी इंदिरा गांधी यांचा जन्म झाला. त्या पंडित नेहरू यांच्या कन्या होत्या. बालपणापासूनच राजकारणाशी जुळलेल्या वातावरणात वाढल्या आणि नेतृत्वाची झलक दिसू लागली.
Indira Gandhi
Esakal
इंदिरा गांधींनी शांतिनिकेतनमध्ये शिक्षण घेतले. रवींद्रनाथ टागोरांच्या सर्जनशील वातावरणात वाढ झाल्याने त्यांना ‘प्रियदर्शनी’ नाव मिळाले. कला आणि संस्कृतीशी त्यांचा जीव गाठला.
Indira Gandhi
Esakal
1964 मध्ये पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर राज्यसभेत प्रवेश. लगेचच माहिती व प्रसारण मंत्रालय सांभाळले. या अनुभवामुळे त्यांच्या राजकारणात निर्णायक क्षमता वृद्धिंगत झाली.
Indira Gandhi
Esakal
19 जानेवारी 1966 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेक आर्थिक व सामाजिक सुधारणा अनुभवल्या. देशाच्या विकासासाठी त्यांनी महत्वाचे निर्णय घेतले.
Indira Gandhi
Esakal
पहिल्या कार्यकाळात 14 प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. देशातील बँकिंग सेवा लोकांसमोर आणल्या. आर्थिक सुधारणांमुळे मध्यमवर्ग आणि ग्रामीण भाग लाभले.
Indira Gandhi
Esakal
महिला सक्षमीकरणावर भर. महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देण्याची तरतूद संविधानात समाविष्ट केली. स्त्री-पुरुष समानतेचा मार्ग मोकळा केला आणि समाजात बदल घडवला.
Indira Gandhi
Esakal
जगात प्रतिष्ठा मिळवली. बीबीसीने 1999 मध्ये ‘Woman of the Millennium’ म्हटले. मार्गारेट थॅचरसोबत घनिष्ठ मैत्री, जगभरात ‘आयर्न लेडी’ म्हणून ओळख.
Indira Gandhi
Esakal