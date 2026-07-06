आळंदीत इंद्रायणीला पूर, चारही पूल बुडाले; तर दुकानांमध्येही पुराचे पाणी; पहा थरारक दृश्ये

Vinod Dengale
कालच्या मुसळधार पावसामुळे आणि मावळ भागातील धरण साठ्यातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे पुण्यातील आळंदी येथील इंद्रायणी नदीला पूर आला आहे.
Alandi Under Water
eSakal
नदीला आलेल्या पुरामुळे मुख्य चारही पूल पाण्याखाली गेले आहे. यात देहू फाटा ते चाकण रस्ता जोडणारा गरुड स्तंभाजवळील पूल पाण्याखाली आहे.
Alandi Bridge Under Water
eSakal
आळंदी नगरपरिषद चौक ते देहू फाटा जोडणारा जुना व नवीन पूल दोन्ही पाण्याखाली आहेत.
Alanbdi Road Update
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संततधार पावसामुळे इंद्रायणीच्या तीरावरील दोन्ही घाटांवर पाणी शिरले असून नदीच्या लगतच्या भक्त निवास तसेच घरांमध्ये पाणी शिरले आहे.
Alandi Flood
eSakal
त्याचबरोबर जुन्या व नवीन पुलाच्या संरक्षण कठडे आणि त्याला बसवण्यात आलेली जाळी बऱ्याच प्रमाणात वाहून गेले आहेत.
Alandi Bridge Under Indrayani River
eSakal
पूलांवरून पानी वाहिल्याने काही पूलांवरून वाहतूक बंद केली असून नदीपात्र, घाट परिसर आणि बंद करण्यात आलेल्या पुलांकडे जाऊ नये असे आवाहन प्रशासनाने केले.
Alandi Road Closed
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नदीकाठच्या दुकानांमध्ये पानी शिरले असून मोठे नुकसान झाले आहे.
pune rain
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