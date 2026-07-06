पुण्यात जोरदार पावसाने हाहाकार, अनेक भागात पूरस्थिती

Apurva Kulkarni

पुण्यात पावसाचा कहर

मुसळधार पावसामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक भाग पाणी साचलय. त्यामुळे जनजीवनावर मोठा परिणाम झालाय.

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रेड अलर्ट

मुंबईसह पुण्याला आज पावसाचा रेड अलर्ट आहे. त्यामुळे आज शाळेसह महाविद्यालयाला सुट्टी देण्यात आलीय.

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आळंदी हाय अलर्ट

इंद्रायणी नदीवरील पुलाचे कठडे वाहून गेले आहेत. तसंच नदीवरील बहुतांश पूल पाण्याखाली गेले असून प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला.

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इमारतीत पाणी शिरलं

चाकणजवळील खराबवाडी इथल्या आरू वस्तीत पाणी शिरल्याने इमारतीतील रहिवासी अडकले. संपूर्ण घरात पाणी झालं आहे.

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आदित्य बिर्ला पूल बंद

चिंचवडमधील आदित्य बिर्ला पूल सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

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हेडगेवार पूल पाण्याखाली

पवना नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे काळेवाडी–चिंचवड मार्गावरील हेडगेवार पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

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टेम्पो वाहून गेला

मावळमधील साते फाटा इथं ओढ्यात टेम्पो चालकासह वाहन वाहून गेल्याची घटना घडलीय.

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ऑक्टोपसचं हृदय पोहताना थांबतं, पण का?

Why octopus has three hearts

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