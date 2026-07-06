पुण्यात जोरदार पावसाने हाहाकार, अनेक भागात पूरस्थिती

Apurva Kulkarni
मुसळधार पावसामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक भाग पाणी साचलय. त्यामुळे जनजीवनावर मोठा परिणाम झालाय.
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मुंबईसह पुण्याला आज पावसाचा रेड अलर्ट आहे. त्यामुळे आज शाळेसह महाविद्यालयाला सुट्टी देण्यात आलीय.
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इंद्रायणी नदीवरील पुलाचे कठडे वाहून गेले आहेत. तसंच नदीवरील बहुतांश पूल पाण्याखाली गेले असून प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला.
pune rain
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चाकणजवळील खराबवाडी इथल्या आरू वस्तीत पाणी शिरल्याने इमारतीतील रहिवासी अडकले. संपूर्ण घरात पाणी झालं आहे.
pune rain
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चिंचवडमधील आदित्य बिर्ला पूल सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
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पवना नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे काळेवाडी–चिंचवड मार्गावरील हेडगेवार पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
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मावळमधील साते फाटा इथं ओढ्यात टेम्पो चालकासह वाहन वाहून गेल्याची घटना घडलीय.
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Why octopus has three hearts
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