Induction vs LPG : इंडक्शन की एलपीजी? स्वयंपाकासाठी कोणता पर्याय तुमच्या खिशाला परवडणारा?

सकाळ डिजिटल टीम

इंडक्शन की एलपीजी सिलेंडर?

स्वयंपाकासाठी कोणता पर्याय स्वस्त आणि फायदेशीर?

खर्चात फरक

एलपीजीच्या तुलनेत इंडक्शन कुकिंग सुमारे १३ ते ३०% पर्यंत स्वस्त पडू शकते.

ऊर्जेचा वापर

इंडक्शन स्टोव्हमध्ये ८०–९०% ऊर्जा वापर होतो.

गॅस स्टोव्हची कार्यक्षमता

एलपीजी गॅस स्टोव्हमध्ये फक्त ४०–५०% ऊर्जा वापर होतो.

विशेष भांडी आवश्यक

इंडक्शनसाठी चुंबकीय स्टेनलेस स्टील किंवा कास्ट आयर्नची भांडी लागतात.

स्वयंपाक लवकर होतो

इंडक्शनवर स्वयंपाक करताना वेळ कमी लागतो आणि काम जलद पूर्ण होते.

सुरक्षित पर्याय

इंडक्शनमध्ये उघडी ज्वाला नसल्यामुळे आग लागण्याचा धोका कमी असतो.

सुरुवातीचा खर्च

इंडक्शन स्टोव्ह आणि त्यासाठीची भांडी सुरुवातीला खरेदी करावी लागतात.

स्वयंपाकघर थंड राहते

इंडक्शन वापरल्यामुळे स्वयंपाकघर जास्त गरम होत नाही आणि ते साफ करणेही सोपे असते.

कोणता पर्याय चांगला?

ज्या भागात वीजेचे दर कमी आहेत, तिथे इंडक्शन वापरणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

