Induction vs LPG : इंडक्शन की एलपीजी? स्वयंपाकासाठी कोणता पर्याय तुमच्या खिशाला परवडणारा?

सकाळ डिजिटल टीम
स्वयंपाकासाठी कोणता पर्याय स्वस्त आणि फायदेशीर?
एलपीजीच्या तुलनेत इंडक्शन कुकिंग सुमारे १३ ते ३०% पर्यंत स्वस्त पडू शकते.
इंडक्शन स्टोव्हमध्ये ८०–९०% ऊर्जा वापर होतो.
एलपीजी गॅस स्टोव्हमध्ये फक्त ४०–५०% ऊर्जा वापर होतो.
इंडक्शनसाठी चुंबकीय स्टेनलेस स्टील किंवा कास्ट आयर्नची भांडी लागतात.
इंडक्शनवर स्वयंपाक करताना वेळ कमी लागतो आणि काम जलद पूर्ण होते.
इंडक्शनमध्ये उघडी ज्वाला नसल्यामुळे आग लागण्याचा धोका कमी असतो.
इंडक्शन स्टोव्ह आणि त्यासाठीची भांडी सुरुवातीला खरेदी करावी लागतात.
इंडक्शन वापरल्यामुळे स्वयंपाकघर जास्त गरम होत नाही आणि ते साफ करणेही सोपे असते.
ज्या भागात वीजेचे दर कमी आहेत, तिथे इंडक्शन वापरणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
LPG ला पर्याय ! घरीच तयार करता येईल स्वयंपाकाचा गॅस, सरकारकडून मिळते अनुदान
