Monika Shinde
नारळ पाणी आरोग्यदायी आहे, पण ते नेहमीच लहान मुलांसाठी सुरक्षित नसते. चला, जाणून घेऊयात १ वर्षाखालील बाळांना नारळपाणी द्यावे का नाही?
६ महिन्यांपूर्वीच्या बाळाचे पोट खूप नाजूक असते. यामुळे या काळात, त्यांना फक्त दूध द्या, कारण ते सर्वात पौष्टिक आणि सुरक्षित असते.
६ महिन्यांपर्यंत, पाणी, रस, मध किंवा नारळ पाणी असे कोणतेही बाह्य द्रव देऊ नये. यामुळे, बाळावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात.
६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही थोड्या प्रमाणात नारळपाणी देऊ शकता. १ ते २ चमचेने सुरुवात करा आणि हळूहळू प्रमाण वाढवा.
नेहमी ताजे नारळ पाणी वापरा. बाजारात मिळणारे पॅकेज केलेले किंवा चवीचे नारळ पाणी टाळा कारण त्यात साखर आणि संरक्षक घटक असतात.
नारळाचे पाणी उघडा आणि तापमानावर झाकून ठेवा. खूप थंड पाणी बाळाला गंभीर आणि ताण देऊ शकते.
जर बाळाला अपचन, पोट फुगणे, जुलाब किंवा उलट्या होत असतील तर मऊ पाणी देऊ नका. जर तुम्हाला काही समस्या जाणवत असेल तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या