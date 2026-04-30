आजचे 1 कोटी उद्या फक्त 56 लाख? महागाईचं धक्कादायक गणित!

Vinod Dengale
आज तुमच्याकडे असणारे 1 कोटी भविष्यात कमी वाटू शकतात. कारण यामागे महागाईचं गणित आहे.
त्यामुळे आज जी रक्कम मोठी वाटते, ती भविष्यात पुरेशी नसेल कारण महागाई सतत वाढत आहे.
भारतात सरासरी 6% महागाई धरली, तर पैशाची खरेदी क्षमता हळूहळू कमी होत जाते.
त्यामुळे आजचे 1 कोटी, 10 वर्षांनी फक्त 56 लाख रुपये होतील.
उदाहरण म्हणून आज ज्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी 1 कोटी लागतात त्यासाठी 10 वर्षांनी तुम्हाला जवळपास 1.79 कोटी लागतील.
त्यामुळे या महागाईचा सामना करायचा असेल तर योग्य ठिकाणी गुंतवणूक गरजेची ठरते.
तुम्ही गुंतवणूक करताना कमीत कमी वार्षिक 7-8% रिटर्न देणारा पर्याय निवडायला हवा असं तज्ञ सांगतात.
eSakal