एक छोटी चूक आणि अकाउंट हॅक! इंस्टाग्राम वापरताना ‘या’ गोष्टी अजिबात विसरू नका

Anushka Tapshalkar

छोटी चूक ठरू शकते महागात

इंस्टाग्राम वापरताना थोडीशीही निष्काळजीपणा केल्यास फसवणुकीचा धोका वाढू शकतो.

जास्त लाइक्स-फॉलोअर्सचा मोह टाळा

लाइक्स किंवा फॉलोअर्स वाढवण्याच्या आमिषाला बळी पडल्यामुळे अनेकजण स्कॅमरच्या जाळ्यात अडकतात.

अनोळखी मेसेजपासून सावध रहा

ओळख नसलेल्या व्यक्तीकडून येणारे ईमेल किंवा डायरेक्ट मेसेज लगेच विश्वास ठेवून उघडू नका.

वैयक्तिक माहिती देऊ नका

पासवर्ड, OTP, फोन नंबर किंवा इतर वैयक्तिक माहिती कोणासोबतही शेअर करू नका.

फॉलो रिक्वेस्ट तपासून स्वीकारा

अनोळखी अकाउंट्सकडून येणाऱ्या रिक्वेस्ट स्वीकारताना प्रोफाइल नीट तपासा.

संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका

मेसेजमध्ये आलेल्या अज्ञात लिंकवर क्लिक केल्यास तुमचा अकाउंट धोक्यात येऊ शकतो.

संशयित अकाउंट लगेच ब्लॉक करा

कोणतेही अकाउंट संशयास्पद वाटल्यास त्वरित ब्लॉक करा आणि गरज असल्यास रिपोर्ट करा.

