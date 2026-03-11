जगातील पहिला सीसीटीव्ही कॅमेरा कधी आणि का तयार करण्यात आला? इतिहास जाणून घ्या...

Mansi Khambe

सीसीटीव्ही कॅमेरे

आज आपण रस्त्यांवर, दुकानांमध्ये आणि घरांमध्ये सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले पाहतो. परंतु त्याचा इतिहास काही वेगळाच आहे.

CCTV Camera History

|

ESakal

वैज्ञानिक प्रयोग

याचा उपयोग चोराला पकडण्यापासून सुरू झाला नाही तर एका धोकादायक वैज्ञानिक प्रयोगाने सुरू झाला. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, जेव्हा जग धुराच्या डबक्यावर बसले होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

मानवी दृष्टी

तेव्हा एका जर्मन अभियंत्याने असे काहीतरी तयार केले ज्याने मानवी दृष्टीच्या मर्यादा कायमच्या बदलल्या. हा शोध सुरक्षेसाठी नव्हता तर क्षणार्धात विनाश घडवू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी होता.

CCTV Camera History

|

ESakal

क्लोज्ड सर्किट टेलिव्हिजन

'क्लोज्ड सर्किट टेलिव्हिजन' किंवा 'CCTV' हा आज आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. याचा उगम १९४२ मध्ये जर्मनीतील एका लष्करी तळावर झाला होता.

CCTV Camera History

|

ESakal

नाझी जर्मनी

त्या वेळी, जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या वणव्यात होरपळून निघत होते आणि नाझी जर्मनी एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र विकसित करत होते: ते म्हणजे 'V-2 रॉकेट'.

CCTV Camera History

|

ESakal

बॅलिस्टिक

हे जगातील पहिले लांब पल्ल्याचे मार्गदर्शित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र होते. या क्षेपणास्त्राची चाचणी करणे जितके महत्त्वाचे होते तितकेच ते धोकादायकही होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

प्रक्षेपण

कारण प्रक्षेपण दरम्यान कोणत्याही तांत्रिक बिघाडामुळे मोठा स्फोट होऊ शकतो. रॉकेटजवळ उभे राहून त्याचे तपशील पाहणे शास्त्रज्ञांना अशक्य होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

अभियंता वॉल्टर ब्रुच

याच समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी, सुप्रसिद्ध जर्मन अभियंता वॉल्टर ब्रुच यांनी एक अद्वितीय कॅमेरा प्रणाली विकसित केली. त्यांचे उद्दिष्ट सुरक्षा किंवा पाळत ठेवणे हे नसून, वैज्ञानिक माहिती संकलित करणे हे होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

पीनेमुंडे

त्यांनी 'पीनेमुंडे' (Peenemünde) नावाच्या एका लष्करी तळावरील रॉकेट प्रक्षेपण केंद्रांजवळ कॅमेरे बसवले. हे कॅमेरे प्रक्षेपणाच्या ज्वाला आणि रॉकेटच्या मार्गाचे थेट निरीक्षण करण्यासाठी बसवण्यात आले होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

कॅमेरा सिग्नल

वॉल्टर बर्च यांनी कॅमेरा सिग्नल केबलद्वारे मॉनिटरवर प्रसारित करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित केले. क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण दरम्यान निर्माण होणाऱ्या तीव्र उष्णता आणि शॉकवेव्हपासून कॅमेऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती.

CCTV Camera History

|

ESakal

लाँच पॅड

हे कॅमेरे स्टील आणि जड काँक्रीटच्या संरक्षक कवचात ठेवण्यात आले होते. हे कॅमेरे लाँच पॅडपासून बऱ्याच अंतरावर असलेल्या सुरक्षित बंकरशी लांब केबल्सद्वारे जोडलेले होते.

CCTV Camera History

|

ESakal

क्लोज्ड सर्किट

या बंकरमध्ये बसून, शास्त्रज्ञांना पहिल्यांदाच रॉकेट प्रक्षेपणाचे लाईव्ह फोटो पाहता आले, त्यांचा जीव धोक्यात न घालता. येथूनच "क्लोज्ड सर्किट" हा शब्द उगम पावला.

CCTV Camera History

|

ESakal

लष्करी प्रयोग

कारण सिग्नल हवेतून न जाता थेट मॉनिटरवर बंद वायरद्वारे प्रसारित केला जात असे. जर्मनीच्या लष्करी प्रयोगानंतर काही वर्षांनी, सार्वजनिक सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीचा वापर सुरू झाला.

CCTV Camera History

|

ESakal

व्हेरिकॉन

१९४९ मध्ये, व्हेरिकॉन या अमेरिकन कंपनीने ते व्यावसायिकरित्या लाँच केले. सुरुवातीला रेकॉर्डिंगची सुविधा नव्हती.

CCTV Camera History

|

ESakal

व्हीसीआर

म्हणजे तुम्हाला लाईव्ह मॉनिटरसमोर बसून सर्वकाही पहावे लागायचे. नंतर, व्हीसीआर आणि नंतर डिजिटल स्टोरेज तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने, सीसीटीव्हीचे स्वरूप बदलले.

CCTV Camera History

|

ESakal

जेव्हा यंत्रे नव्हती तेव्हा रोगाचे निदान कसे केले जात असे? पूर्वजांनी कोणती पद्धत अवलंबली?

Diagnosis disease without devices

|

ESakal

येथे क्लिक करा