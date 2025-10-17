दिवाळीत इंस्टंट ग्लोसाठी 'हे' घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा

टॅन घालवण्यासाठी नैसर्गिक उपाय!

उन्हामुळे त्वचेवर आलेला टॅन (Sun Tan) कमी करण्यासाठी तुम्ही महागड्या क्रिमऐवजी घरगुती उपाय वापरू शकता. हे उपाय त्वचेला एक्सफोलिएट करून चमक वाढवतात.

लिंबू आणि मध

लिंबाच्या रसात नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात, तर मध मॉइश्चरायझिंग करते. कृती: समान भागात लिंबाचा रस आणि मध मिसळा. १०-१५ मिनिटे चेहऱ्यावर ठेवा आणि कोमट पाण्याने धुवा.

दही आणि टोमॅटो

दहीमधील लॅक्टिक ऍसिड आणि टोमॅटोमधील अँटिऑक्सिडंट्स टॅन कमी करण्यास मदत करतात.कृती: दही आणि टोमॅटोचा पल्प एकत्र करून पेस्ट बनवा. १५-२० मिनिटांनंतर धुवा.

हळद आणि दूध/दही

हळदीमध्ये मेलेनिनचे उत्पादन कमी करण्याची आणि त्वचेची चमक वाढवण्याची क्षमता आहे. कृती : हळद दूध किंवा दह्यामध्ये मिसळा. पॅक प्रभावित भागावर २० मिनिटे लावून ठेवा.

टॅन कमी करण्यासाठी अतिरिक्त टिप्स

समान टोनसाठी: चंदन पावडर आणि खोबरेल तेल एकत्र करून त्वचेवर लावा. संरक्षणात्मक कपडे: थेट सूर्यप्रकाशापासून त्वचेचे संरक्षण करण्यासाठी टोपी, सनग्लासेस आणि लांब बाह्यांचे कपडे घाला.

अतिनील किरणांपासून संरक्षण

सावलीचा वापर शक्य असल्यास, तीव्र उन्हामध्ये सावलीमध्ये राहा.

टीप

हे उपाय वापरताना त्वचेला खाज किंवा जळजळ झाल्यास लगेच थांबवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

