नवरात्री स्पेशल! उपवासासाठी खास रेसिपी झटपट साबुदाणा इडली

Aarti Badade

उपवासासाठी साबुदाणा इडली साहित्य

१ कप वरीचे तांदूळ (भगर),१/२ कप साबुदाणा,१/२ कप दही,सैंधव मीठ,इनो किंवा बेकिंग सोडा

पीठ भिजवणे

वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणा वेगवेगळे धुऊन घ्या. दोन्ही २-३ तास पाण्यात भिजत ठेवा.

वाटणे

भिजवलेले वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणा एकत्र करून बारीक वाटून घ्या. पिठात गाठी राहू नयेत, यासाठी पीठ अगदी मऊ वाटून घ्या.

मिश्रण तयार करणे

वाटलेल्या पिठात दही आणि चवीनुसार सैंधव मीठ घालून चांगले मिसळा. हे मिश्रण १-२ तास बाजूला ठेवा.

इनो घालणे

इडली तयार करण्यापूर्वी मिश्रणात इनो फ्रुट सॉल्ट किंवा बेकिंग सोडा घाला. हे लगेच ढवळा. यामुळे इडली मऊ आणि जाळीदार होते.

इडली वाफवणे

इडलीच्या साच्याला तूप लावा. तयार केलेले मिश्रण साच्यात भरा आणि स्ट्रीमरमध्ये १०-१५ मिनिटे वाफवून घ्या.

सर्व्ह करा!

गरमागरम, मऊ आणि जाळीदार साबुदाण्याची इडली उपवासाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

टीप

गरम तूप वापरल्यास इडलीची चव आणि पोत अधिक चांगला होतो. पीठ कमीत कमी १ ते २ तास भिजवल्याने इडली उत्तम होते.

