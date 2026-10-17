पांडा काय खाऊन जगतो?

Aarti Badade
पांडा प्रामुख्याने बांबू खाऊन जगतो आणि त्याच्या आहारातील जवळपास ९९ टक्के भाग बांबूचा असतो.
Panda Diet
Sakal
बांबूमध्ये ऊर्जा आणि पोषक घटक कमी असल्याने पांडाला पोट भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांबू खावा लागतो.
Panda Diet
Sakal
पुरेशी ऊर्जा मिळवण्यासाठी पांडा दिवसातील सुमारे १० ते १४ तास बांबू खाण्यात घालवतो.
Panda Diet
Sakal
एका प्रौढ पांडाला दिवसाला साधारण १२ ते ३८ किलो बांबू खाण्याची गरज भासू शकते.
Panda Diet
Sakal
पांडा कधीकधी गवत, इतर वनस्पती आणि फळेही खातो, मात्र त्याच्या आहारात त्यांचे प्रमाण कमी असते.
Panda Diet
Sakal
क्वचित प्रसंगी पांडा लहान सस्तन प्राणी किंवा पक्षी खात असल्याचेही आढळले आहे.
Panda Diet
Sakal
पांडा अस्वलांच्या कुटुंबातील असून त्याची पचनसंस्था मांसाहारी पूर्वजांसारखी आहे, तरी उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत त्याने बांबूवर आधारित आहाराशी जुळवून घेतले आहे.
Panda Diet
Sakal
First Animal on Earth
Sakal