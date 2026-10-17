पांडा काय खाऊन जगतो?

Aarti Badade

पांडा

पांडा प्रामुख्याने बांबू खाऊन जगतो आणि त्याच्या आहारातील जवळपास ९९ टक्के भाग बांबूचा असतो.

Panda Diet

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Sakal

बांबूच मुख्य अन्न

बांबूमध्ये ऊर्जा आणि पोषक घटक कमी असल्याने पांडाला पोट भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांबू खावा लागतो.

Panda Diet

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Sakal

दिवसभर खाण्यात व्यस्त

पुरेशी ऊर्जा मिळवण्यासाठी पांडा दिवसातील सुमारे १० ते १४ तास बांबू खाण्यात घालवतो.

Panda Diet

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Sakal

दिवसाला किती बांबू खातो?

एका प्रौढ पांडाला दिवसाला साधारण १२ ते ३८ किलो बांबू खाण्याची गरज भासू शकते.

Panda Diet

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Sakal

बांबूशिवाय काय खातो?

पांडा कधीकधी गवत, इतर वनस्पती आणि फळेही खातो, मात्र त्याच्या आहारात त्यांचे प्रमाण कमी असते.

Panda Diet

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Sakal

लहान प्राण्यांचीही शिकार

क्वचित प्रसंगी पांडा लहान सस्तन प्राणी किंवा पक्षी खात असल्याचेही आढळले आहे.

Panda Diet

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Sakal

पचनसंस्थेचे वैशिष्ट्य

पांडा अस्वलांच्या कुटुंबातील असून त्याची पचनसंस्था मांसाहारी पूर्वजांसारखी आहे, तरी उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत त्याने बांबूवर आधारित आहाराशी जुळवून घेतले आहे.

Panda Diet

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Sakal

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Sakal

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