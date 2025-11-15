IPL 2026 लिलावासाठी कोणत्या संघाकडे किती पैसे शिल्लक?

Shubham Banubakode
सर्व आयपीएल संघाकडून आज त्यांच्या रिटेंशन खेळाडूंची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
हे संघ आता लिलावातून नव्या खेळाडूंना आपल्या संघात समावेश करुन घेण्याचा प्रयत्न करतील. पण या लिलावासाठी कोणत्या संघाकडून किती पैसे शिल्लक आहे? जाणून घ्या..
कोलकाता नाईट रायडर्सकडे एकूण ६४.३० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्जकडे एकूण ४३.४० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
सनरायझर्स हैदराबादकडे एकूण २५.५० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
लखनऊ सुपर जायंट संघाकडून एकूण २२.९५ कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स २१.८० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
रॉयल्स चॅलेंजर्स बंगळुरुकडे एकूण १६.४० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक बाकी आहे.
राजस्थान रॉयल्सकडे एकूण १६.०५ कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
गुजरात टायटन्सकडे १२.९० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
पंजाब किंग्जकडे एकूण ११.५० कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
मुंबई इंडियन्सकडे एकूण २.७५ कोटी रुपयांची पर्स शिल्लक आहे.
