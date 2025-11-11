मुघलांचा 'लाल किल्ला' नव्हे तर हिंदूंचा 'लालकोट'? नेमका दावा काय?

मुघलकालीन वास्तू

मुघल काळातील वास्तू या मुघल बादशहांनी नाही, तर हिंदू राजांनी बांधल्याचं अनेकदा सांगितलं जातं.

Red Fort or Hindu Lalkot

लाल किल्ला

ताजमहल-तेजोमहल, कुतुबमिनार-विष्णूस्तंभ अशी अनेक उदाहरणं बघायला मिळतात. विशेष म्हणजे यात लाल किल्ल्याचाही समावेश होतो.

Red Fort or Hindu Lalkot

लालकोट

लाल किल्ला हा मुघल काळातील वास्तू नव्हे, तर हिंदूंचा लालकोट असल्याचा दावा केला जातो.

Red Fort or Hindu Lalkot

कुणी केला दावा?

हा दावा सर्वात आधी इतिहास अभ्यासक पु.ना.ओक म्हणजेच, पुरुषोत्तम ओक यांनी त्यांच्या पुस्तकात केला. त्यांच्यानुसार लाल किल्ला हा मुघलांनी बांधल्याचे पुरावे नाही.

Red Fort or Hindu Lalkot

कुणी बांधला लाल किल्ला?

ते म्हणतात लाल किल्ला हा लाल कोट असून तो नावानुसार किल्ला नाही. पृथ्वीराज चौहाणांचा आजोबा राजा अनंगपालने यमुनेच्या काठी तो राजप्रसाद म्हणून बांधला.

Red Fort or Hindu Lalkot

लाल किल्ल्यात नेमकं काय?

लाल किल्ल्यात दिवाण- ए आम हे नाव जा मंडपास देण्यात येते तो जनम महाल उर्फ जनमंडप होता, असा दावाही ते करतात.

Red Fort or Hindu Lalkot

ओक यांच्या पुस्तकात उल्लेख

इथून पुढे जी मोकळी जागा आहे त्याला गुलालवाडी म्हणतात. तिथे हिंदू राजांना भेटीला येणाऱ्यांना गुलाल, अत्तर लावून स्वागत केलं जायचं, असा उल्लेक त्यांच्या पुस्तकात आहे.

Red Fort or Hindu Lalkot

हिंदुत्वाचा पुरावा?

लाल किल्ला मुळात हजारो वर्षांपूर्वी बांधला तेव्हा यमुनेच्या प्रवाहास लागून तो बांधला गेला. हा हिंदुत्वाचा फार मोठा पुरावा आहे, असंही ते सांगतात.

Red Fort or Hindu Lalkot

