विराट, गेल, रोहित अन् सूर्याचा गेम करणारा IPL मधील ‘हा’ खेळाडू कोण?

Vinod Dengale

सलामी त्रिकुट

IPL म्हटलं की विराट, रोहित आणि गेल ही स्टार नाव कायम चर्चेत असतात. विशेष म्हणजे त्यांची बॅटिंग बघायची मज्जाच वेगळी असते.

The Bowler Who Dominates Kohli, Rohit, Gayle & SKY

संदीप शर्मा

मात्र या वादळी सलामी त्रिकुटाला जर कोणी थांबवलं असेल तर तो एक नाव म्हणजे 'संदीप शर्मा'

विराट कोहली

विराट कोहलीला संदीप शर्माने तब्बल 7 वेळा out करून त्याच्यावर जणू वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. हा रेकॉर्ड IPL मधील सर्वात जबरदस्त bowler-batter rivalries पैकी एक आहे.

रोहित शर्मा

हिटमॅन रोहित शर्मालाही संदीप शर्माने तब्बल 6 वेळा OUT कायम दबावात ठेवले आहे. दोघांतील सामना नेहमी संदीपच्या बाजूने वाटतो.

ख्रिस गेल

IPL मधील सर्वात खतरनाक सलामीवीरांपैकी एक असणाऱ्या ख्रिस गेल सारख्या पॉवर हिटरलाही संदीपने 4 वेळा बाद केले आहे.

खराब स्ट्राइक रेट

गेलने त्याच्याविरुद्ध 66 चेंडूंमध्ये केवळ 75 धावा केल्या असून स्ट्राइक रेट मात्र 113.63 एवढा आहे.

IPL रेकॉर्ड

संदीप शर्माने कोहलीला 7 आणि रोहितला 6 असे मिळून एकूण13 वेळा OUT केले आहे. हा IPL मधील वेगळा रेकॉर्ड आहे.

IPL मध्ये सगळ्यात जास्त वेळा शून्य वर आऊट होणारे खेळाडू

Most Duck In IPL

