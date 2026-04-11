IPL मध्ये सगळ्यात जास्त वेळा शून्य वर आऊट होणारे खेळाडू

सर्वाधिक वेळा डक

आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक वेळा ‘डक’वर बाद होणाऱ्या खेळाडूंची ही यादी पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल.

ग्लेन मॅक्सवेल

हा खेळाडू क्रमांक 1 वर आहे, ग्लेन मॅक्सवेल तब्बल १९ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे.

दिनेश कार्तिक

हा खेळाडू क्रमांक 2 वर आहे, दिनेश कार्तिक १८ वेळा ‘डक’वर बाद होत या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

रोहित शर्मा

हा खेळाडू क्रमांक 3 वर आहे, रोहित शर्मा देखील १८ वेळा शून्यावर बाद झाला असून त्याचं नावही या यादीत वर आहे.

सुनील नरेन

हा खेळाडू क्रमांक 4 वर आहे, सुनील नरेन १७ वेळा ‘डक’वर बाद होत फलंदाजांना धक्का देणाऱ्या यादीत सामील आहे.

राशिद खान

हा खेळाडू क्रमांक 5 वर आहे,राशिद खान १७ वेळा शून्यावर बाद होत या यादीत आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे.

पियूष चावला

हा खेळाडू क्रमांक 6 वर आहे, पियूष चावला १६ वेळा ‘डक’वर बाद होत या यादीत स्थान मिळवलं आहे.

मोठे शॉट्स

आक्रमक खेळामुळे मोठे शॉट्स खेळताना धोका वाढतो आणि त्यामुळेच या दिग्गज खेळाडूंची नावं या ‘डक’च्या यादीत दिसतात!

IPL मध्ये तीन वेळा हॅट्ट्रिक घेणारा खेळाडू

IPL Hat Trick

|

esakal

येथे क्लिक करा