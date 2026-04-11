IPL मध्ये सगळ्यात जास्त वेळा शून्य वर आऊट होणारे खेळाडू

सकाळ डिजिटल टीम
आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक वेळा ‘डक’वर बाद होणाऱ्या खेळाडूंची ही यादी पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल.
हा खेळाडू क्रमांक 1 वर आहे, ग्लेन मॅक्सवेल तब्बल १९ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे.
हा खेळाडू क्रमांक 2 वर आहे, दिनेश कार्तिक १८ वेळा ‘डक’वर बाद होत या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
हा खेळाडू क्रमांक 3 वर आहे, रोहित शर्मा देखील १८ वेळा शून्यावर बाद झाला असून त्याचं नावही या यादीत वर आहे.
हा खेळाडू क्रमांक 4 वर आहे, सुनील नरेन १७ वेळा ‘डक’वर बाद होत फलंदाजांना धक्का देणाऱ्या यादीत सामील आहे.
हा खेळाडू क्रमांक 5 वर आहे,राशिद खान १७ वेळा शून्यावर बाद होत या यादीत आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे.
हा खेळाडू क्रमांक 6 वर आहे, पियूष चावला १६ वेळा ‘डक’वर बाद होत या यादीत स्थान मिळवलं आहे.
आक्रमक खेळामुळे मोठे शॉट्स खेळताना धोका वाढतो आणि त्यामुळेच या दिग्गज खेळाडूंची नावं या ‘डक’च्या यादीत दिसतात!
