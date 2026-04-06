IPL 2026 मध्ये माहिराट पुन्हा दिसणार नाही?

माहिराट

विराट कोहली आणि एमएस धोनी पुन्हा एकत्र मैदानावर दिसणार नाहीत.

लाडकी जोडी

क्रिकेटमधील सर्वात लाडकी जोडी म्हणजे विराट कोहली आणि एमएस धोनी, ज्यांना चाहते प्रेमाने “माहिराट” म्हणतात.या दोघांची केमिस्ट्री नेहमीच चर्चेत असते.

Virat Kohli and MS Dhoni

सामने

टीम इंडियासाठी खेळताना या दोघांनी मिळून अनेक सामने जिंकून दिले आहेत. त्यामुळे ही जोडी चाहत्यांच्या हृदयात खास स्थान मिळवून आहे.

IPL 2026

पण IPL 2026 मध्ये मात्र चाहत्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. यंदा ही जोडी एकत्र मैदानावर दिसणं खूप कठीण वाटतंय.

साखळी फेरी

RCB आणि CSK यांच्यातील सामना हा साखळी फेरीत माहिराट आमने-सामने येण्याची एकमेव संधी होती.

एमएस धोनी

मात्र एमएस धोनीला झालेल्या काफ इंजरीमुळे तो या महत्त्वाच्या सामन्यात खेळू शकला नाही.

ग्रुप फॉरमॅट

BCCI च्या ग्रुप फॉरमॅटनुसार दोन्ही संघ वेगवेगळ्या गटात असल्यामुळे आता साखळी फेरीत त्यांचा दुसरा सामना होणार नाही.

फिट

रिपोर्टनुसार धोनीला पूर्णपणे फिट होण्यासाठी अजून काही दिवस लागू शकतात, तोपर्यंत ही मोठी संधी हातची निघून गेली आहे.

