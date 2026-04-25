५९ षटकार अन् ९८६ धावा... IPL मधील सुपर Saturday! एकाच दिवसात ५ विक्रम

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत शनिवार, २५ एप्रिल हा दिवस विक्रमी ठरला. या दिवशी झालेल्या दोन्ही सामन्यात मिळून मोठे विक्रम झाले.
DC vs PBKS & RR vs SRH
शनिवारी पहिल्या सामन्यात पंजाब किंग्सने ६ विकेट्सने दिल्ली कॅपिटल्सला हरवलं.
दिल्ली कॅपिटल्सने केएल राहुल (नाबाद १५२) आणि नितीश राणा (९१) यांच्या खेळीच्या जोरावर २ बाद २६४ धावा केल्या, पण नंतर पंजाब किंग्सने प्रभसिमरन सिंग (७६) आणि श्रेयस अय्यर (नाबाद ७१) यांच्या खेळीमुळे १८.५ षटकात २६५ धावा करत विजय मिळवला.
शनिवारी दुसऱ्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने ५ विकेट्सने राजस्थान रॉयल्सला पराभूत केले.
या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशी (१०३) आणि ध्रुव जुरेल (५१) यांच्या खेळीमुळे ६ बाद २२८ धावा केल्या, पण ईशान किशन (७४) आणि अभिषेक शर्मा (५७) यांच्या खेळीमुळे सनरायझर्स हैदराबादने १८.३ षटकात २२९ धावा करत विजय मिळवला.
त्यामुळे आयपीएलमध्ये एकाच दिवसात तब्बल ९८६ धावा करण्यात आल्या. हा एका दिवसात सर्वाधिक धावा होण्याचा विक्रम आहे.
याशिवाय चारही संघांनी मिळून ५६ षटकार मारले. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका दिवसात मारण्यात आलेले हे सर्वाधिक षटकार आहेत.
याशिवाय चारही संघांकडून ८ खेळाडूंनी ५० हून अधिक धावांची खेळी केली, त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका दिवसात झालेला हा देखील एक विक्रम आहे.
याशिवाय केएल राहुलची नाबाद १५२ धावांची खेळी ही आयपीएलमधील भारतीय खेळाडूकडून करण्यात आलेली सर्वोच्च धावांची खेळी ठरली.
वैभव सूर्यवंशीने शतक करताना १२ षटकार मारले. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका डावात १२ षटकार मारणारा तो पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला.
