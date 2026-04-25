५९ षटकार अन् ९८६ धावा... IPL मधील सुपर Saturday! एकाच दिवसात ५ विक्रम

Pranali Kodre

२५ एप्रिल २०२६

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत शनिवार, २५ एप्रिल हा दिवस विक्रमी ठरला. या दिवशी झालेल्या दोन्ही सामन्यात मिळून मोठे विक्रम झाले.

DC vs PBKS & RR vs SRH

|

Sakal

पंजाब किंग्सचा दिल्लीवर विजय

शनिवारी पहिल्या सामन्यात पंजाब किंग्सने ६ विकेट्सने दिल्ली कॅपिटल्सला हरवलं.

Prabhsimran Singh - Priyansh Arya

|

Sakal

DC vs PBKS

दिल्ली कॅपिटल्सने केएल राहुल (नाबाद १५२) आणि नितीश राणा (९१) यांच्या खेळीच्या जोरावर २ बाद २६४ धावा केल्या, पण नंतर पंजाब किंग्सने प्रभसिमरन सिंग (७६) आणि श्रेयस अय्यर (नाबाद ७१) यांच्या खेळीमुळे १८.५ षटकात २६५ धावा करत विजय मिळवला.

Prabhsimran Singh - Priyansh Arya

|

Sakal

हैदराबादचा राजस्थानवर विजय

शनिवारी दुसऱ्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने ५ विकेट्सने राजस्थान रॉयल्सला पराभूत केले.

Abhishek Sharma

|

Sakal

RR vs SRH

या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशी (१०३) आणि ध्रुव जुरेल (५१) यांच्या खेळीमुळे ६ बाद २२८ धावा केल्या, पण ईशान किशन (७४) आणि अभिषेक शर्मा (५७) यांच्या खेळीमुळे सनरायझर्स हैदराबादने १८.३ षटकात २२९ धावा करत विजय मिळवला.

Ishan Kishan

|

Sakal

सर्वाधिक धावा

त्यामुळे आयपीएलमध्ये एकाच दिवसात तब्बल ९८६ धावा करण्यात आल्या. हा एका दिवसात सर्वाधिक धावा होण्याचा विक्रम आहे.

KL Rahul - Nitish Rana

|

Sakal

सर्वाधिक षटकार

याशिवाय चारही संघांनी मिळून ५६ षटकार मारले. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका दिवसात मारण्यात आलेले हे सर्वाधिक षटकार आहेत.

Dhruv Jurel - Vaibhav Sooryavanshi

|

Sakal

८ जणांचे ५०+ धावा

याशिवाय चारही संघांकडून ८ खेळाडूंनी ५० हून अधिक धावांची खेळी केली, त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका दिवसात झालेला हा देखील एक विक्रम आहे.

Dhruv Jurel - Shreyas Iyer

|

Sakal

केएल राहुलचं दीडशतक

याशिवाय केएल राहुलची नाबाद १५२ धावांची खेळी ही आयपीएलमधील भारतीय खेळाडूकडून करण्यात आलेली सर्वोच्च धावांची खेळी ठरली.

KL Rahul

|

Sakal

वैभव सूर्यवंशीचे १२ षटकार

वैभव सूर्यवंशीने शतक करताना १२ षटकार मारले. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका डावात १२ षटकार मारणारा तो पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला.

Vaibhav Sooryavanshi

|

Sakal

