फक्त धोनी नाही, तर CSK साठी 'या' खेळाडूंनी केली विकेटकिपिंग

Pranali Kodre

धोनीच्या पुनरागमनाची प्रतिक्षा

चेन्नई सुपर किंग्सचे फॅन्स एमएस धोनीच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहात आहेत.

MS Dhoni

|

Sakal

धोनी आणि विकेटकिपिंग

खरंतर CSK आणि धोनी एकप्रकारचं समीकरणच झालय आणि धोनी म्हटलं की सर्वांना आठवते त्याची विकेटकिपिंगची अनोखी स्टाईल. तो जेव्हाही खेळलाय तो विकेटकिपर म्हणूनच बऱ्याचदा दिसलाय.

MS Dhoni

|

Sakal

चेन्नईचे विकेटकिपर

पण आयपीएलमध्ये चेन्नईसाठी फक्त धोनीनेच विकेटकिपिंग केलेली नाही, तर आणखीही काही खेळाडू आहे ज्यांनी या संघासाठी विकेटकिपर म्हणून भूमिका बजावली आहे.

MS Dhoni

|

Sakal

संजू सॅमसन

आयपीएल २०२६ मध्ये धोनीच्या अनुपस्थितीत सध्या संजू सॅमसनने चेन्नईचा विकेटकिपर म्हणून जबाबदारी चोख निभावतोय.

Sanju Samson

|

Sakal

कार्तिक शर्मा

सॅमसन मैदानात नसताना काही वेळासाठी कार्तिक शर्माही ग्लव्ह्ज घालून स्टंपमागे उभा राहिलेला दिसला होता.

Kartik Sharma

|

Sakal

पार्थिव पटेल

याशिवाय २००८ ते २०१० दरम्यान पार्थिव पटेलने ९ सामन्यात चेन्नईचा विकेटकिपर म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

Parthiv Patel

|

Sakal

सॅम बिलिंग्स आणि अंबाती रायुडू

तसेच २०१९ मध्ये धोनी खेळू शकला नव्हता तेव्हा एका सामन्यात सॅम बिलिंग्सने, तर एका सामन्यात अंबाती रायुडूने विकेट किपरची भूमिका निभावली होती.

Sam Billings - Ambati Rayudu

|

Sakal

