IPL 2026: नाशिकचा साहिल पारख आता दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळण्यास सज्ज

Pranali Kodre
नाशिक ते दिल्ली... हा प्रवास १८ वर्षांच्या साहिलसाठी केवळ किलोमीटरचा नाही, तर अपार मेहनतीचा आहे. ही गोष्ट आहे नाशिकचा युवा डावखूरा बॅटर साहिल पाखरची, जो आता दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आयपीएल खेळण्यास सज्ज झाला आहे.
Sahil Parakh | IPL 2026 | Delhi Capitals
वडिलांमुळे क्रिकेटची गोडी लागलेल्या साहिलने नाशिकमध्ये वयाच्या ५ व्या वर्षी क्रिकेटचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली.
त्यानंतर त्यानं त्याच्या मेहनतीनं आणि कौशल्याने विविध स्तरावर त्याची छाप उमटवली. शालेय, राज्यस्तरीय क्रिकेट खेळल्यानंतर त्याची निवड महाराष्ट्राच्या वयोगटातील संघांमध्येही अनेकदा झाली.
त्याला १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचेही प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. कोणत्याही स्तरावर क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा नाशिकचा पहिलाच खेळाडू.
पण क्रिकेटचं मैदान गाजवत असतानाच साहिलने अभ्यासही मागे पडू दिला नाही. तो बोर्डाच्या परिक्षेतही उत्तम मार्कांनी पास झाला.
२०२४ मध्ये त्यानं १९ वर्षांखालील भारतीय संघासाठी वनडेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७५ चेंडूंत १०९ धावांची स्फोटक खेळी करत सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं.
साहिलनं १९ वर्षांखालील विनू मंकड स्पर्धेत महाराष्ट्राचे कर्णधारपदही भूषवलं. त्यानंतर २०२५ मध्ये त्याने महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ संघाकडून पदार्पणही केलंय.
महाराष्ट्र प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेतही साहिलने १७७ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना नाशिक टायटन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला.
काही वर्षापूर्वी त्याला बंगळुरीतील बीसीसीआयच्या नॅशनल क्रिकेट ऍकेडमीत (NCA) झालेल्या शिबिरात भारताच्या स्टार खेळाडूंसोबत सरावाची संधीही मिळाली. आता त्याला आयपीएलमध्ये नामांकित खेळाडूंकडून शिकण्याची संधीही मिळणार आहे.
Rohit Sharma Record | Mumbai Indians | IPL 2026
Sakal