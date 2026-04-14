IPL मध्ये 1 बॉलची किंमत 59 लाख रुपये

१ बॉलची किंमत

IPL मध्ये १ बॉलची किंमत तब्बल ४९ लाख रुपये आहे, हे ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल.

आयपीएलमध्ये पडणाऱ्या एका चेंडूची किंमत किती असते असा प्रश्न पडला असेल, तर उत्तर ऐकून तुम्ही चक्रावून जाल.

तुम्हाला वाटत असेल एक बॉल काही हजार किंवा लाखात असेल, पण इथे तर प्रत्येक बॉल लाखोंमध्ये मोजला जातो.

२०२३ ते २०२७ या कालावधीसाठी IPL चे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स तब्बल ४८,३९० कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत.

या डीलमुळे एका मॅचसाठी साधारण १०७ ते ११८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळतं.

एका मॅचमध्ये दोन्ही संघ मिळून ४० ओव्हर्स म्हणजेच २४० चेंडू टाकले जातात.

जेव्हा या एकूण रकमेला २४० चेंडूंनी भागलं जातं, तेव्हा एका बॉलची किंमत जवळपास ४९ लाख रुपये येते.

म्हणूनच IPL आज जगातील सर्वात श्रीमंत लीगपैकी एक आहे, आणि प्रत्येक बॉलची किंमत लाखोंमध्ये मोजली जाते.

