IPL मध्ये ऑरेंज आणि पर्पल कॅप का दिली जाते? याची सुरुवात कधी झाली?

सकाळ डिजिटल टीम

ऑरेंज आणि पर्पल कॅप

आयपीएलमध्ये ‘ऑरेंज’ आणि ‘पर्पल’ कॅप का दिली जाते आणि त्यामागचं नेमकं कारण काय आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

सन्मान

आयपीएलमध्ये ऑरेंज आणि पर्पल कॅप म्हणजे फक्त बक्षीस नाही, तर मैदानावर ‘सर्वश्रेष्ठ’ ठरल्याचा मोठा सन्मान असतो

ऑरेंज कॅप

ऑरेंज कॅपची सुरुवात २५ एप्रिल २००८ रोजी झाली आणि यामागचा उद्देश फलंदाजांना अधिक धावा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा होता.

शॉन मार्श

आयपीएलच्या पहिल्याच हंगामात शॉन मार्श याने जबरदस्त फलंदाजी करत पहिली ऑरेंज कॅप जिंकली होती.

पर्पल कॅप

गोलंदाजांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १३ मे २००८ रोजी पर्पल कॅपची सुरुवात करण्यात आली.

गोलंदाज

फलंदाजांच्या धडाक्यातही आपली छाप पाडणाऱ्या गोलंदाजांचा सन्मान करण्यासाठी ही खास कॅप दिली जाते.

सोहेल तनवीर

पहिल्या हंगामात सोहेल तनवीर याने सर्वाधिक विकेट्स घेत पहिली पर्पल कॅप आपल्या नावावर केली होती.

कॅप

ही कॅप प्रत्येक सामन्यानंतर बदलत राहते आणि खेळाडूंमध्ये स्पर्धा वाढवत प्रेक्षकांसाठी अधिक रोमांच निर्माण करते!

एका मॅचमध्ये वैभव सूर्यवंशी किती कमावतो? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

vaibhav suryavanshi

|

esakal

येथे क्लिक करा