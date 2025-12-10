IPL ची ब्रँड व्हॅल्यू कोसळली; तरीही कोणती टीम ठरली सर्वात श्रीमंत?

Vinod Dengale
सरकारने रिअल-मनी गेमिंगच्या जाहिरातींवर बंदी घातल्याने IPL ची ब्रँड व्हॅल्यू 12 अब्ज डॉलरवरून घसरून 2025 मध्ये $9.6 अब्ज झाली आहे.
IPL Value
Sakal
मुंबई इंडियन्सची आयपीएल ची सर्वात श्रीमंत फ्रँचाईजी बनली आहे. वॅल्यूमध्ये 9% घट असूनही 2024 मध्ये गमावलेली पहिली जागा यावर्षी पुन्हा मिळवली आहे.
MI
Sakal
RCB ने 18 वर्षांनी पहिलं IPL जेतेपद पटकावल आणि थेट दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. जेतेपद जिंकल्यानंतरही मागच्या वर्षीच्या तुलनेत व्हॅल्यूमध्ये 10% घट झाली आहे.
RCB
Sakal
CSK ने या वर्षी इतिहासातील सर्वात खराब कामगिरी केली. त्यामुळे त्यांच्या व्हॅल्यूमध्ये तब्बल 24% घसरण झाल्याने त्यांना पहिल्या स्थानावरून तिसऱ्यावर जावे लागले आहे.
CSK
Sakal
2024 च्या या विजेत्या संघाच्या व्हॅल्यूमध्ये 33% घसरण झाली तरी चौथ्या स्थानावर कायम आहे.
KKR
Sakal
2025 मधील एकमेव व्हॅल्यूमध्ये वाढ होणारी टीम असून आठव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
Gujrat Titans
Sakal
2025 मधील उपविजेतेपदामुळे नवव्या स्थानावरून सहाव्यावर झेप घेतली आहे.
Panjab Kings
Sakal
नवीन संघ बांधणी आणि स्टार खेळाडूंचा समावेश केल्याने संघ वॅल्यूमध्ये शेवटच्या स्थानावरून सातव्या आला आहे.
LSG
Sakal
नेतृत्वातील बदल आणि खराब कामगिरीमुळे वॅल्यूमध्ये 26% घसरण होत DC संघ सातव्या वरून आठव्या स्थानावर गेला आहे.
DC
Sakal
2024 चे उपविजेता संघ असतानाही 2025 मध्ये खराब कामगिरी केल्यामुळे वॅल्यूमध्ये तब्बल 34% घट झाली आहे.
SRH
Sakal
पहिल्या आयपीएलचा विजेता संघ आज नेतृत्वातील गोंधळ आणि खराब कामगिरीमुळे वॅल्यूमध्ये शेवटच्या स्थानावर फेकला गेला आहे.
RR
Sakal
Smartphone
Sakal