आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतकांचा रेकॉर्ड पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

ख्रिस गेल याने २०१३ मध्ये ३० चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे.
वैभव सूर्यवंशी याने ३५ चेंडूत शतक ठोकत इतिहास रचला आहे. तो या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
हा खेळाडू क्रमांक ३ वर आहे,युसूफ पठाण याने ३७ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.
हा खेळाडू क्रमांक ४ वर आहे, हेनरिक क्लासेन यानेही ३७ चेंडूत शतक करत विक्रमाची बरोबरी केली आहे.
डेव्हिड मिलर याने ३८ चेंडूत शतक केलं आहे. तो या यादीत पाचव्या स्थानी आहे.
हा खेळाडू क्रमांक ६ वर आहे, ट्रॅव्हिस हेड याने ३९ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.
अभिषेक शर्मा याने ४० चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत ७ व्या क्रमांकावर आहे.
विल जॅक्स याने ४१ चेंडूत शतक केलं आहे. तो या यादीत ८ व्या क्रमांकावर आहे.
ॲडम गिलख्रिस्ट याने ४२ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत ९ व्या क्रमांकावर आहे.
हा खेळाडू क्रमांक १० वर आहे, एबी डिव्हिलियर्स आणि डेविड वॉर्नर यांनी ४३ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.
सनथ जयसूर्या, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेयरस्टो आणि ईशान किशन यांनी ४५ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. ते या यादीत १२ क्रमांकावर आहे.
हा खेळाडू क्रमांक १२ वर आहे, तिलक वर्माने ४५ चेंडूत शतक ठोकत या यादीत एन्ट्री केली आहे.
मुरली विजय याने ४६ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत १3 क्रमांकावर आहे.
विराट कोहली याने ४७ चेंडूत शतक साजरं केलं आहे. तो या यादीत १४ क्रमांकावर आहे.
डेविड वॉर्नर (२०११) याने ४८ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत १५ क्रमांकावर आहे.
