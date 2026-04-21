आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतकांचा रेकॉर्ड पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

सकाळ डिजिटल टीम

ख्रिस गेल

ख्रिस गेल याने २०१३ मध्ये ३० चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे.

|

esakal

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी याने ३५ चेंडूत शतक ठोकत इतिहास रचला आहे. तो या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

|

esakal

युसूफ पठाण

हा खेळाडू क्रमांक ३ वर आहे,युसूफ पठाण याने ३७ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.

|

esakal

हेनरिक क्लासेन

हा खेळाडू क्रमांक ४ वर आहे, हेनरिक क्लासेन यानेही ३७ चेंडूत शतक करत विक्रमाची बरोबरी केली आहे.

|

esakal

डेव्हिड मिलर

डेव्हिड मिलर याने ३८ चेंडूत शतक केलं आहे. तो या यादीत पाचव्या स्थानी आहे.

|

esakal

ट्रॅव्हिस हेड

हा खेळाडू क्रमांक ६ वर आहे, ट्रॅव्हिस हेड याने ३९ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.

|

esakal

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा याने ४० चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत ७ व्या क्रमांकावर आहे.

|

esakal

विल जॅक्स

विल जॅक्स याने ४१ चेंडूत शतक केलं आहे. तो या यादीत ८ व्या क्रमांकावर आहे.

|

esakal

ॲडम गिलख्रिस्ट

ॲडम गिलख्रिस्ट याने ४२ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत ९ व्या क्रमांकावर आहे.

|

esakal

एबी डिव्हिलियर्स

हा खेळाडू क्रमांक १० वर आहे, एबी डिव्हिलियर्स आणि डेविड वॉर्नर यांनी ४३ चेंडूत शतक ठोकलं आहे.

|

esakal

सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेयरस्टो आणि ईशान किशन यांनी ४५ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. ते या यादीत १२ क्रमांकावर आहे.

|

esakal

तिलक वर्मा

हा खेळाडू क्रमांक १२ वर आहे, तिलक वर्माने ४५ चेंडूत शतक ठोकत या यादीत एन्ट्री केली आहे.

|

esakal

मुरली विजय

मुरली विजय याने ४६ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत १3 क्रमांकावर आहे.

|

esakal

विराट कोहली

विराट कोहली याने ४७ चेंडूत शतक साजरं केलं आहे. तो या यादीत १४ क्रमांकावर आहे.

|

esakal

डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर (२०११) याने ४८ चेंडूत शतक ठोकलं आहे. तो या यादीत १५ क्रमांकावर आहे.

|

esakal

