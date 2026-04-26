IPL इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज

सकाळ डिजिटल टीम

विराट कोहली

विराट कोहली हा IPL इतिहासातील सर्वाधिक रन करणारा फलंदाज आहे. त्याने आतापर्यंत तब्बल ८९८९ धावा करत या यादीत पहिल स्थान मिळवलं आहे.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ७१८३ धावांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा स्टार सातत्याने मोठ्या मॅचमध्ये टीमसाठी उभा राहतो.

शिखर धवन

शिखर धवन ६७६९ धावांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. IPL मधील सर्वात विश्वासार्ह ओपनर म्हणून त्याची ओळख आहे.

डेव्हिड वॉर्नर

डेव्हिड वॉर्नर ६५६५ धावांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. परदेशी खेळाडूंमध्ये त्याची बॅट सर्वाधिक बोलली आहे.

केएल राहुल

केएल राहुल ५५७९ धावांसह पाचव्या स्थानावर आहे. या हंगामात देखील तो चांगल्या फ्रॉम मध्ये आहे.

सुरेश रैना

सुरेश रैना ५५२८ धावांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे. ‘मिस्टर IPL’ म्हणून त्याने अनेक वर्षे लीग गाजवली.

महेंद्रसिंग धोनी

महेंद्रसिंग धोनी ५४३९ धावांसह सातव्या स्थानावर आहे. फिनिशिंगचा किंग म्हणून त्याने अनेक सामने जिंकून दिले.

साई सुदर्शन

विशेष म्हणजे साई सुदर्शनचा average (47.16) हा केएल राहुलपेक्षा जास्त आहे.भविष्यात तो मोठा विक्रम करू शकतो.

