IPL मध्ये सर्वाधिक सलग मॅच कोणते संघ हरलेत? MI, KKR लिस्टमध्ये

Pranali Kodre
आयपीएलमध्ये संघांच्या विजयांबद्दलचे विविध विक्रम आपण नेहमीच ऐकतो. पण आयपएलमध्ये सलग ११ सामने पराभूत होण्याचा विक्रमही आहे, तेही दोन संघंच्या नावावर
खरंतर आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सलग सामने हरणाऱ्या संघांच्या यादीत अनेक बलाढ्य संघांचा समावेश आहे.
पण ११ सलग सामने हरण्याचा नकोसा विक्रम आहे दिल्ली डेअरडेविल्स आणि पुणे वॉरियर्स संघांच्या नावावर.
पुणे वॉरिर्सने २०१२-१३ दरम्यान ११ सलग सामने गमावले होते.
२०१४-१५ दरम्यान दिल्ली डेअरडेविल्स सलग ११ सामने पराभूत झाले होते. दिल्लीने २०१३ मध्येही सलग ८ सामने पराभूत झाले होते.
या विक्रमाच्या यादीत कोलकाता नाईट रायडर्स अन् मुंबई इंडियन्स हे चॅम्पियन संघही फार मागे नाहीत.
कोलकाताने २००९ मध्ये सलग ९ सामने हरले होते, तर मुंबई इंडियन्सने २०२२ मध्ये सलग ८ सामने गमावले होते.
इतकंच नाही तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूही या यादीत असून २०१९ मध्ये सलग ७ सामने ते हरले होते. डेक्कन चार्जर्सही २००८ मध्ये ७ सामने हरले होते.
